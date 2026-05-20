Chaos, Geisterspiel und Last-Minute-Wahnsinn im Göteborg-Derby von Isaija Zecevic · Heute, 08:17 Uhr · 0 Leser

Das Spiel wurde ein Tag nach den Ausschreitungen ohne Zuschauer weitergeführt. (Symbolbild) – Foto: Sven Jahrmärkter

Das Göteborger Stadtderby zwischen Örgryte IS und IFK Göteborg hatte wirklich alles zu bieten: fünf Tore, einen Spielabbruch, ein Geisterspiel und einen Treffer in der 90. Minute! Nach der Unterbrechung am Montagabend wurde die Partie einen Tag später unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt – mit dem besseren Ende für IFK Göteborg.

Schon in der ersten Halbzeit war ordentlich Feuer drin. IFK Göteborg erwischte den deutlich besseren Start und hätte durch Sebastian Clemmensen früh mehrfach in Führung gehen können. Nach zwei vergebenen Großchancen machte es August Erlingmark in der 21. Minute besser und schob nach Vorarbeit von Clemmensen zum verdienten 1:0 ein. Nur sieben Minuten später erhöhte Benjamin Brantlind erneut nach Vorlage des überragenden Clemmensen auf 2:0.

Örgryte IS wirkte lange überfordert, meldete sich kurz vor der Pause aber plötzlich zurück. Tobias Sana leitete einen blitzsauberen Konter ein, William Hofvander blieb cool und verkürzte in der 37. Minute auf 1:2. Doch danach wurde es komplett chaotisch: Direkt nach dem Seitenwechsel ging plötzlich nichts mehr. Die Partie wurde unterbrochen und später abgebrochen. Nach ersten Informationen soll es Ausschreitungen im Umfeld der Fans gegeben haben. Besonders auf Social Media explodierten währenddessen die Kommentare – vor allem viele Sportwetten-Fans wollten wissen, ob das Derby noch fortgesetzt wird oder nicht.