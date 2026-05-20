Chaos, Geisterspiel und Last-Minute-Wahnsinn im Göteborg-Derby

Das Göteborger Stadtderby zwischen Örgryte IS und IFK Göteborg hatte wirklich alles zu bieten: fünf Tore, einen Spielabbruch, ein Geisterspiel und einen Treffer in der 90. Minute! Nach der Unterbrechung am Montagabend wurde die Partie einen Tag später unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt – mit dem besseren Ende für IFK Göteborg.
Schon in der ersten Halbzeit war ordentlich Feuer drin. IFK Göteborg erwischte den deutlich besseren Start und hätte durch Sebastian Clemmensen früh mehrfach in Führung gehen können. Nach zwei vergebenen Großchancen machte es August Erlingmark in der 21. Minute besser und schob nach Vorarbeit von Clemmensen zum verdienten 1:0 ein. Nur sieben Minuten später erhöhte Benjamin Brantlind erneut nach Vorlage des überragenden Clemmensen auf 2:0.
Örgryte IS wirkte lange überfordert, meldete sich kurz vor der Pause aber plötzlich zurück. Tobias Sana leitete einen blitzsauberen Konter ein, William Hofvander blieb cool und verkürzte in der 37. Minute auf 1:2.
Doch danach wurde es komplett chaotisch: Direkt nach dem Seitenwechsel ging plötzlich nichts mehr. Die Partie wurde unterbrochen und später abgebrochen. Nach ersten Informationen soll es Ausschreitungen im Umfeld der Fans gegeben haben. Besonders auf Social Media explodierten währenddessen die Kommentare – vor allem viele Sportwetten-Fans wollten wissen, ob das Derby noch fortgesetzt wird oder nicht.
Am Folgetag wurde die Begegnung schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt. Hinter verschlossenen Türen entwickelte sich ein völlig verrücktes Finish. Örgryte kämpfte sich spät zurück und belohnte sich in der 87. Minute mit dem 2:2-Ausgleich durch Daniel Paulson nach Vorlage von Tobias Sana.
Doch damit war das Drama noch nicht vorbei. In der 90. Minute schlug IFK Göteborg eiskalt zurück: Max Fenger brachte eine Traumflanke in den Strafraum, Felix Eriksson stand goldrichtig und köpfte den Ball zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen. Danach brachen auf dem Platz alle Dämme – ein absolut bizarres Ende eines ohnehin denkwürdigen Stadtderbys.
Besondere Vorkommnisse:
Die Partie wurde nach der Halbzeit aufgrund von Ausschreitungen unterbrochen und zunächst abgebrochen. Einen Tag später wurde das Spiel als Geisterspiel ohne Zuschauer fortgesetzt.
Alles im Überblick:
Hampus Gustafsson, Michael Parker, Christoffer Styffe, Mikael Dyrestam, Daniel Paulson, Anton Andreasson (70. Demirel Hodzic), William Hofvander (75. Marlon Ebietomere), Benjamin Laturnus (75. Jerome Tibbling), Owen Parker-Price (70. Hampus Dahlqvist), Tobias Sana, Noah Christoffersson
Elis Bishesari, Jonas Bager, Rockson Yeboah, Felix Eriksson, Alexander Jallow, August Erlingmark, David Kruse, Tobias Heintz, Benjamin Brantlind (69. Kolbeinn Thórdarson), Sebastian Clemmensen (70. Max Fenger), Adam Bergmark-Wiberg (89. Saidou Alioum)
Schiedsrichter:
Glenn Nyberg (Säter)
0:1 August Erlingmark (21.)
0:2 Benjamin Brantlind (28.)
1:2 William Hofvander (37.)
2:2 Daniel Paulson (87.)
2:3 Felix Eriksson (90.)