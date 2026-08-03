Chancenwucher wird bestraft...

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison empfängt der TSV den Bezirksligisten aus Jungingen zur ersten Pokalrunde. Und der TSV startet mutig, presst hoch und zwingt Jungingen immer wieder zu Ballverlusten, die dann aber durch eigene Unkonzentriertheiten nicht genutzt werden können. Dennoch kommt der Gastgeber zu einigen richtig guten Chancen, die aber die vorderste Reihe Jost, Bosch und Noller leider alle liegen lassen. Von Jungingen kommt wenig bis nichts und Bernstadt vergisst das Tore schießen. Kurz vor der Halbzeit vergibt noch Garni aus aussichtsreicher Position. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Bernstadt versucht viel, betreibt großen Aufwand und vergibt weitere Möglichkeiten durch Möhrke und Jost, um in Führung zu gehen. Der Bezirksligist schafft es kaum offensiv Akzente zu sehen, doch dann gibt es die Riesenchance, die Özer aber vereiteln kann. Mit einem Konter macht Jungingen dann nach mehreren Anläufen den schmeichelhaften Führungstreffer, nachdem die Bernstadter Defensive mehrfach den Ball nicht klären kann. Am Ende verliert der TSV mit 0-1, obwohl defensiv wenig zugelassen wird und offensiv vieles gut war bis auf die Chancenverwertung.