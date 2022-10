Chancenwucher & keine Punkte Wie in der FuPa-Vorschau angedeutet fehlt dem SV SCHOTT Jena ein Vollstrecker. Dies wurde auch bei der Heimpleite gegen Bad Langensalza sichtbar.

Im ersten Samstagsspiel des zehnten Spieltages der Verbandsliga Thüringen, starteten beide Mannschaften zunächst zaghaft in die Partie. Die Spielanlagen auf beiden Seiten ganz ansehnlich, scheiterte erst Bad Langensalza durch eine Doppelaktion von Finger am Jenaer Torhüter Alexander Glaser (10.), bevor Felix Schirmer seine Großchance nach Vorarbeit von Josias Günnel aus aussichtsreicher Position über das Tor vollendete (29.). Die 1:0 Führung für Bad Langensalza erzielte Weigel in der 30. Min., nachdem Harnisch einen langen Ball auf die Jenaer Abwehrkette flankte und Finger das Spielgerät auf den späteren Torschützen quer legen konnte.

SCHOTT steckte keineswegs auf und konnte vor dem Pausentee durch Max Gehrmann zwei weitere Großchancen verbuchen (Fallrückzieher rechts vorbei/38. & Schuss über die Torlatte/46.). In Halbzeit zwei erspielten sich die Jenaer erneut ein Chancenplus. Max Gehrmann (Schuss links vorbei, 68.), Tom Hamann (Kopfball neben das Tor, 71.) und auch Josias Günnel (Direktabnahme rechts vorbei) vergaben ihre Möglichkeiten jedoch unglücklich aus hervorragender Position. Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 84. Minute. Mit gestrecktem Bein und offener Sohle rauscht ein Spieler aus Langensalza in Josias Günnel. In Folge des groben Foulspiels zeigt sich Schiedsrichter Läsker großzügig und zückt lediglich den gelben Karton. Für Jenas Josias Günnel war das Spiel ab diesem Zeitpunkt verletzungsbedingt beendet. Während „Josh“ am Spielfeldrand vom Physiostab behandelt werden musste, konnte Bad Langensalza die zahlenmäßige Überlegenheit nutzen und zum 2:0 durch Sauerbier (85.) kontern. SCHOTT kämpfte bis zum Schluss doch auch Gregor Kuhns Kopfball (über das Tor, 89.) sowie Marc Schröders Distanzschuss (92.) sollten an diesem Tag nicht im gegnerischen Tor landen.

Fazit: Nach 90 Spielminuten und einem Chancenverhältnis von 8:3 für Jena, konnte Preußen Bad Langensalza mit einem 2:0 Sieg die Heimreise antreten.