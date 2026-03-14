Chancenwucher rächt sich für Ratingen 04/19

Zum Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein empfing Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitagabend den -vierten TSV Meerbusch im Stadion – und hätte einen Frühstart hinlegen können. Nach gerade einmal 35 Sekunden wurde Sven Kreyer im Strafraum der Gäste bedient, scheiterte mit seinem zu zentralen Abschluss an Meerbuschs Torwart Franz Langhoff. Ungewöhnlich, dass der mit elf Treffern aus dem Spiel heraus zweitbeste Torschütze der Ratinger sich eine solche Gelegenheit entgehen ließ.
Es wäre der frühe „Dosenöffner“ gewesen, den Trainer Damian Apfeld zuletzt beim 0:0 beim 1. FC Kleve so vermisst hatte. Doch die Partie gegen den Tabellenvierten war ohnehin eine andere als gegen den -vorletzten. Meerbusch wollte durchaus mitspielen und sich für die Schmach vom vergangenen Wochenende, als es nach fünf Siegen in Folge eine 0:5-Heimklatsche gegen den VfB 03 Hilden kassiert hatte, offenbar revanchieren. So hatte 04/19 zwar mehr Ballbesitz und machte auch das Spiel, der TSV setzte aber auch seine Duftmarken.
Die erste gab es allerdings von Marvin Gomoluch präsentiert: Der Ratinger Keeper rief vernehmlich „Eins“ bei einem langen Meerbuscher Ball zum Zeichen, dass er diesen bekommen würde – und traf das Spielgerät außerhalb seines Strafraums dann im Dauerregen nicht richtig. So hatte Florian Berisha die Kugel am Fuß, vermochte es aber nicht, sich Richtung des nun verwaisten Tores zu drehen – Innenverteidiger Almedin Gusic bereinigte die Szene letztlich (14. Minute).
Das schaffte in der 20. Minute die komplette Defensive nicht, und so bot sich Berisha die zweite Top-Chance, als er fünf Meter vor dem Tor an den Ball kam, ihn aber hauchzart am Pfosten vorbeisetzte. Neun Minuten später gab es Freistoß auf der anderen Seite, rund 20 Meter links vom Tor entfernt. Kreyer nutzte ihn für einen Flatterball mit einer ganz unangenehmen Flugkurve für Langhoff, der ihn aber noch wegfaustete – und auch den direkten Nachschuss von Armin Deljkovic stark parierte. Der Ratinger bekam aber die zweite Chance und nutzte sie zum 1:0 der Gastgeber.
Kurz darauf hätte Deljkovic seine Torausbeute direkt verdoppeln können, doch als er es aus spitzem Winkel mit einem „Tunnel“ gegen Langhoff versuchte, bekam der TSV-Keeper die Beine rechtzeitig zusammen (34.). Unmittelbar vor der Pause sorgte Kreyer für eine Rahmenhandlung, die ihn selbst genervt haben dürfte: Nach Sololauf und tiefem Pass von Emre Demircan machte sich der Stürmer mit starker Drehung frei im Strafraum – und schoss wieder Langhoff an.
So ging es mit einem 1:0 in die Kabine, in der blieb Slone Matondo. Der 04/19-Linksverteidiger hatte sich bei einem ruppigen Einsatz von TSV-Kapitän Leonel Kadiata am Ratinger Strafraum wehgetan. Bis zur ersten Chance in Halbzeit zwei dauerte es ein paar Minuten, dann gab es Freistoß für Meerbusch. Harumi Goto setzte ihn aus rund 25 Metern nur knapp über das Tor (53.). Fünf Minuten darauf verhinderte Gomoluch im kurzen Eck den Ausgleich durch Reo Kamiyama – der Tabellenführer hatte etwas nach- und den Gästen das Spiel überlassen.
Das wirkte nun ziemlich zerfahren, eine gute Chance ließ Umut Yildiz aus, der an Langhoff scheiterte (68.), unmittelbar danach gab es keine zweite Top-Gelegenheit, weil Schiedsrichter Tom Nesselhauf ein klares Foul an Demircan an der Strafraumgrenze nicht ahndete. 04/19-Kapitän Gianluca Silberbach protestierte dagegen und bekam Gelb. Auf der Gegenseite gab es nach Foul an Yasin Bas Freistoß aus 17 Metern, Goto schoss ihn durch die sich öffnende Ratinger Mauer zum Ausgleich ein (74.) – das hatte sich 04/19 selbst zuzuschreiben.
Die Versuche, den Sieg zu erzwingen, waren in der Folge da, aber zu ungenau: Kreyer schoss aus der Distanz auf Langhoff (82.), Demircan ebenfalls aus der Ferne knapp vorbei (85.). Und dann ging der für Matondo eingewechselte Valon Zhushi im eigenen Strafraum ungeschickt zu Werke, es gab Elfmeter für Meerbusch, den Kamiyama zur TSV-Führung links unten versenkte (88.). Auf der Gegenseite wurde Bo Lasse Henrichs an der Strafraumkante gefoult, auch hier gab es Elfmeter. Demircan lief an – und schoss drüber (90.+1). Die Ratinger aber gaben nicht auf, kamen wieder in den Strafraum – und reklamierten erfolgreich Handspiel. Wieder gab es Elfmeter, der eingewechselte Georgios Touloupis trat an und versenkte den Ball links unten zum späten 2:2 (90.+2). Dabei blieb es, und weil der VfB 03 Hilden parallel gewann, zog der Verfolger nach Punkten mit 04/19 gleich. Der Chancenwucher hat sich gerächt für Ratingen.
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