Chancenwucher rächt sich für Ratingen 04/19

Die Versuche, den Sieg zu erzwingen, waren in der Folge da, aber zu ungenau: Kreyer schoss aus der Distanz auf Langhoff (82.), Demircan ebenfalls aus der Ferne knapp vorbei (85.). Und dann ging der für Matondo eingewechselte Valon Zhushi im eigenen Strafraum ungeschickt zu Werke, es gab Elfmeter für Meerbusch, den Kamiyama zur TSV-Führung links unten versenkte (88.). Auf der Gegenseite wurde Bo Lasse Henrichs an der Strafraumkante gefoult, auch hier gab es Elfmeter. Demircan lief an – und schoss drüber (90.+1). Die Ratinger aber gaben nicht auf, kamen wieder in den Strafraum – und reklamierten erfolgreich Handspiel. Wieder gab es Elfmeter, der eingewechselte Georgios Touloupis trat an und versenkte den Ball links unten zum späten 2:2 (90.+2). Dabei blieb es, und weil der VfB 03 Hilden parallel gewann, zog der Verfolger nach Punkten mit 04/19 gleich. Der Chancenwucher hat sich gerächt für Ratingen.

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