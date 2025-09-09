Chancenwucher rächt sich bitter

Im dritten Heimspiel in Folge hat der VfB Lübeck erstmals in dieser Regionalliga-Saison auf der Lohmühle keine Punkte geholt. Gegen Altona 93 unterlagen die Grün-Weißen am Samstagnachmittag mit 1:2. Der entscheidende Treffer fiel in der Schlussphase.

Trainer Guerino Capretti rotierte nach dem 1:0-Sieg gegen Hannover 96 II auf zwei Positionen: Marvin Thiel kehrte nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Startelf zurück, Mikail Polat nahm dafür auf der Bank Platz. In der Innenverteidigung begann Yehor Melenivskyi für Pierre Becken. Neuzugang Noah Andreas stand erstmals im Kader.

Die Anfangsphase gehörte zunächst dem VfB, doch Albrecht und Farrona Pulido scheiterten mit ihren Abschlüssen. Dann schlug Altona 93 zu: Nach einer Unstimmigkeit in der Lübecker Defensive traf Lesley Karschau ins verwaiste Tor (24.).

Nur wenige Minuten später gelang dem VfB die Antwort. Nach Zuspiel von Bjarne Pfundheller zog Kapitän Marvin Thiel entschlossen ab und traf wuchtig zum 1:1-Ausgleich (32.). Lübeck blieb am Drücker, ließ durch Istefo (34.) und Albrecht (39.) gute Möglichkeiten zur Führung liegen.

Spätes Altona-Tor entscheidet die Partie

Nach Wiederanpfiff war zunächst Altona gefährlicher. Böhmker parierte einen Kopfball von Wemakor (51.). In der 60. Minute feierte Neuzugang Noah Andreas sein Pflichtspieldebüt, kam für Melenivskyi ins Spiel. Albrecht zwang mit einem Distanzschuss Gäste-Keeper Lohmann zu einer starken Parade (61.).

In der 79. Minute hatte der VfB Pech, als der eingewechselte Stefaniuk per Kopf nur die Latte traf. Kurz darauf konterte Altona eiskalt: Gianluca Przondziono hob den Ball über den herauseilenden Böhmker zum 2:1 für die Gäste (87.).

Der VfB warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne. Selbst Torwart Böhmker kam bei einer Ecke mit nach vorne, köpfte jedoch über das Tor. Ein möglicher Elfmeterpfiff nach einem Zweikampf gegen Polat blieb aus (92.).

Am kommenden Samstag (13. September, 14 Uhr) ist der VfB im Landespokal beim Oberligisten FC Kilia Kiel gefordert. In der Liga wartet danach mit dem Heimspiel gegen den ambitionierten Aufsteiger FSV Schöningen (20. September, 14 Uhr) die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Tore:

0:1 Karschau (24.)

1:1 Thiel (32.)

1:2 Przondziono (87.)

Zuschauer: 3.616

Schiedsrichter: Mika Jungclaus (TSV Lamstedt)

Gelbe Karten: Albrecht – Karschau

VfB Lübeck: Böhmker – Amadi (90.+1 Polat), Menke, Melenivskyi (60. Andreas), Thiel – Pfundheller, Albrecht, Istefo (74. Abu Alfa) – Ulrich (63. Shivani), Verinac, Farrona Pulido (52. Karimani)

Altona 93: Lohmann – Grosche, Ambrosius, Yilmaz, Wemakor (85. Gelzer) – Przondziono (90.+3 Redfield), Can – Karschau (76. Stefaniuk), Brüning (66. Tsimba-Eggers), Düwel (66. Appiah) – Tobinski