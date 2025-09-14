Lenggries muss sich in Berg mit 1:1 begnügen: „Fühlt sich an wie eine Niederlage“

Mit einem 1:1-Unentschieden fährt der Lenggrieser SC vom Auswärtsspiel beim MTV Berg nach Hause. Prinzipiell kein schlechtes Resultat, zählt die Mannschaft von Maxi Wagner doch zu den besseren der Kreisliga. Angesichts des Spielverlaufs verhält sich die Sache dann aber doch etwas anders. „Fühlt sich an wie eine Niederlage“, kommentiert Georg Simon den Endstand.

Chancenwucher kostet Lenggries den Sieg

Der LSC-Coach ist dann aber auch so ehrlich und nennt den erheblichen Chancenwucher seiner Elf als Ursache für die minimale Ausbeute. „Sehr ärgerlich, aber dann hast du den Sieg auch nicht verdient.“ Zu häufig wussten seine Mannen nicht mehr, welche Entscheidung die richtige ist, nachdem sie sich vor das Gehäuse der Berger kombiniert hatten. „Eigentlich haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, betont Simon. „Aber am Sechzehner waren wir zu kompliziert.“ Pässe wurden ungenau angebracht, Flanken geschlagen, statt flache Zuspiele gewählt, und selbst in der Nachspielzeit, als die Heimelf einen Akteur weniger auf dem Platz hatte, fand der Ball nicht zur LSC-Traube im Angriffszentrum.

Fußball-Weisheit bestätigt sich

Zu allem Überfluss verschoss Sebastian Biagini auch noch einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an ihm selbst „Vielleicht soll der Gefoulte dann doch nicht schießen“, rezitiert der Coach die uralte Fußballer-Weisheit. Biagini, für gewöhnlich einer der Stabilisatoren des Teams, war auch beim 0:1 nicht ganz unbeteiligt. Zwar reklamierten die Lenggrieser einen aus ihrer Sicht Abseitsverdacht, doch semmelte Biagini auch am Ball vorbei. Marcel Höhne ist einer der Sorte Kicker, die sich nicht zweimal bitten lassen. Darin erkannte auch Simon den Unterschied. „Berg macht aus anderthalb Möglichkeiten ein Tor, wir brauchen für unseres zehn Chancen.“ Weil dann auch noch Martin Wasensteiner dem Keeper aus sechs Metern in die Arme schoss, blieb es bei der Punkteteilung. Paul Laß machte es beim Ausgleich vor, wie es gehen kann. Er knallte einen abgewehrten Eckball unter die Querlatte.