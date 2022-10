Chancenwucher kostet Heimdreier Am 8.Spieltag empfing der SV Schmölln 1913 den letztjährigen Landesklasse-Meister SV SCHOTT Jena II auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.

Beide Mannschaften starteten zögerlich und konnten sich gegen die gut stehenden Abwehrreihen kaum nennenswert in Szene setzen. Erst in der 23.Minute wurde es für die Gäste brenzlig. Nach einer Balleroberung fanden sich Florian Pitschel und Eric Lochmann zum Doppelpass und letzterer zog unvermittelt aus 20m ab. Leider strich sein Abschluss knapp am Tor vorbei. Keine 60 Sekunden später kommt Leon Schulze aus Nahdistanz zum Abschluss. Seine Direktabnahme wird aber zur Ecke abgelenkt. In der 35.Minute findet ein gut geschlagener Diagonalball von Dominick Heinze erneut Leon Schulze, der diesmal an der starken Parade des Gästehüters scheitert. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzt Eric Lochmann mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, welcher den Hüter aber vor keine größeren Probleme stellt. Somit geht es mit einem 0:0 in die Pause.

Die Heim-Mannschaft kommt gut in den 2.Durchgang und hat durch Friedrich May‘s Dropkick die dicke Chance in Führung zu gehen. Doch auch hier bleibt der Gästehüter erster Sieger. Aber auch Jena tritt nun offensiv in Erscheinung. Ein erster Schuss der Gäste von der Strafraumgrenze wird aber sichere Beute von Aminu Mohammed. Auf der Gegenseite vergibt Florian Pitschel die Riesenchance in Führung zu gehen und Jena startet einen Konter. Den Abschluss der Gäste fischt der SVS-Hüter reaktionsschnell aus dem Eck und verhindert den Rückstand seines Teams. Es geht nun hin und her und beide Mannschaften haben Chancen den ersten Treffer zu verbuchen. Die größte und zugleich letzte Möglichkeit der Begegnung ergibt sich für die Gastgeber in der 75. Minute. Florian Pitschel dreht sich im 16er gekonnt um seinen Gegenspieler und schlenzt den Ball mit links aufs lange Eck. Leider landet der Ball zum Leidwesen aller Schmöllner Fans und Spieler am Pfosten. In der letzten Viertelstunde können beide Mannschaften keine nennenswerten Chancen mehr verbuchen und müssen sich mit der Punkteteilung zufrieden geben.