Chancenwucher in Wiedenbrück - "Da blutet mein Stürmerherz"

In einem temporeichen Spiel trennten sich am Dienstagabend der SC Wiedenbrück und die U21 des VfL Bochum torlos. Dabei hätte es aus Sicht der Gastgeber ganz anders aussehen können. Der SCW ließ gerade in der Schlussphase drei hochkarätige - hundertprozentige - Möglichkeiten liegen.

Über den schnellen Außenbahnspieler Korzynietz gingen die meisten VfL Angriffe über die linke Seite. In der ersten Viertelstunde ließen Koerdt (4.), Hartwig (5.) und Dreca (13.) drei Großchancen für den VFL ungenutzt. Die Gastgeber hatten große Probleme in der Rückwärtsbewegung, waren zu Beginn noch etwas unsortiert und standen auch zu hoch bei eigenem Ballbesitz, was viele Räume für die schnellen VFL Spieler bot. "Wir haben gut angefangen, die ersten 20 Minuten waren wir etwas besser drin, dann haben wir den Faden verloren" musste Heiko Butscher eingestehen. Sascha Mölders stimmte da seinem Trainerkollegen zu: "Es ist in der Tat so gewesen, dass wir schwer ins Spiel fanden. Es ist auch nicht einfach mit einer negativen Serie im Rücken und den Niederlagen zuletzt. Hölscher rettet da überragend" lobte er seinen Keeper für die Paraden zu Beginn.

Den besseren Start erwischten die Bochumer, die auf sechs Positionen verändert in die Partie gingen. Schmerzhaft war sicherlich der Ausfall von Lars Holtkamp mit der fünften Gelben Karte. Ein Qualitätsverlust war trotz der großen Rotation aber nicht erkennbar gewesen.

Torchancen für drei Spiele.

Nach der starken Anfangsphase der Gäste lieferten sich beide Teams ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Es gab kaum Ruhepausen, die Spieler wollten den Ball so schnell wie möglich in den gegnerischen Strafraum bringen. Dadurch sahen die 313 zahlenden Zuschauer viele Strafraumsituationen und reichlich Torchancen am Fließband. Bestnoten auf Wiedenbrücker Seite verdienten sich Ruiz Diaz, der sich immer wieder ins Angriffsspiel mit beteiligte, läuferisch sehr stark war und gute Bälle spielte. Mai machte die Kugel fest und verteilte die Bälle geschickt. Lakämper und Friesen waren an vielen Offensivaktionen beteiligt, wussten sich über die Außenbahnen technisch durchzusetzen, hatten gute Dribblings auf Lager und fanden im Eins gegen Eins gute Lösungen. Aber auch defensiv machten Aracic und Uedelhoven ein bockstarkes Spiel, waren in brenzligen Situationen oft fair zur Stelle.

Wiedenbrück lässt reichlich Torchancen liegen

Zur Halbzeitpause hätte es gut und gerne auch 2:2 oder 3:3 stehen können. Beide Mannschaften besaßen eine Reihe an guten Torchancen. Der Mannschaft von Sascha Mölders kreierte vor dem gegnerischen Sechzehner fast im Minutentakt Torgefahr, doch es war fast immer ein VFL Spieler noch dazwischen, oder die letzte Präzision im Abschluss fehlte. Die besten Möglichkeiten für den Gastgeber gab es nach einer Ecke, bei der VFL Spieler Najjar einen Schuss noch von der Linie kratzte (21.), ein Hammer von Aracic rauschte am Tor vorbei (33.), ein Kopfball nach einem Eckstoß segelte knapp vorbei (38.), Friesen Schlenzer klärte Rölleke mit einer Flugparade (39.) und Stabenau traf die Oberkante der Latte (41.). Letztlich agierte Wiedenbrück zu glücklos im letzten Drittel, oder Hugo Rölleke war im Weg. Eine Führung zur Halbzeit wäre aufgrund der letzten 20 Minuten der ersten Hälfte für Wiedenbrück nicht unverdient gewesen. Mit der Leistung in der ersten Hälfte war Mölders trotz zahlreicher ungenutzter Möglichkeiten einverstanden: "Wir haben dann sehr viel Power entwickeln können, waren aber nicht zwingend genug im Abschluss. Der letzte Biss hat uns da einfach gefehlt"

Kaum Ruhepausen- Hohes Tempo auch im Durchgang zwei

Auch in der zweiten Hälfte ging es furios weiter. Die Angriffsversuche waren auch weiter mit viel Tempo und Dynamik verbunden. Mit zunehmender Spieldauer hatten die Wiedenbrücker, die echt ein sehr starkes Spiel ablieferten etwas mehr Zugriff auf die Partie, konnten die meisten zweiten Bälle nun für sich entscheiden und aus dem Mittelfeld heraus besser nach vorne spielen. Die entscheidenden Bälle gewann der SC Wiedenbrück.

Die erste Großchance vergab Lakämper, sein Schuss rauschte leicht abgefälscht links vorbei (47.), Friesen konnte einen Fehler im Bochumer Spielaufbau nicht nutzen (64.). "Wir waren in der zweiten Hälfte wesentlich griffiger. Wir waren gut in den Zweikämpfen drin, konnten viel Druck entwickeln" lobte Mölders sein Team für den Kampf und den Einsatz, der in Wuppertal ein wenig abhandengekommen war.

Und wenn es auf der anderen Seite brenzlig wurde, dann hatte Wiedenbrück eine gefestigte Defensive. Aracic holte den durchgebrochenen Turudija ein, der alleine auf das Tor zugelaufen war und stoppte seinen Gegenspieler mit einer fairen Grätsche (57.) . "Es ging hin und her, wir haben nicht konsequent genug verteidigt" war der VfL-Trainer aber insgesamt einverstanden gewesen mit der Leistung.

Bochum übersteht Druckphase

In der Endphase des Spiels konnte sich Wiedenbrück deutlich besser behaupten und hatte etwas Oberwasser auf dem Spielfeld. Die eingewechselten Touratzidis und Tuma brachten viel Schwung ins Spiel. Die hohen Bälle und Flanken von Tuma sorgten für Unruhe im gegnerischen Sechzehner. Hülsenbusch musste viele brenzlige Situationen klären. Dann war noch Hugo Rölleke der einen Sahnetag erwischte und seine Mannschaft den Punkt rettetet.

Hugo Rölleke hält den Sieg fest

Mit zwei Megareflexen gegen den eingewechselten Touratzidis aus kürzestere Distanz gewann er noch Heldenstatus. Erst wehrte er einen Kopfball auf der Linie ab (78.), dann macht sich die Krake breit und verhindert das sichere 1:0 gegen Touratzids, dem per Zufall der Ball vor die Füße landete (87.) "Wir müssen ohne Wenn und Aber hier den Luckypunch setzen. Das sind Riesenbretter, die wir hier liegen gelassen haben" trauert Mölders den Chancen hinterher.

In der laufenden Nachspielzeit hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen. Kaptan setzte sich über rechts fein durch, lieferte die Kugel weiter an Touratzidis, doch der war wohl gedanklich nicht wach und schoss das Leder aus Nahdistanz am leeren Kasten vorbei (91.). "Dimi war wochenlang verletzt. Er war eigentlich gar nicht für den Kader, und schon gar nicht für einen Einsatz geplant gewesen. Er hatte erst einmal mit der Mannschaft trainiert. Eigentlich war es keine Option für uns, da ihm noch die Spielpraxis fehlt und er knapp zwei Monate raus war. Er hat sich trotzdem gut reingehauen, gut für die Mannschaft gearbeitet. Er hat Gas gegeben, ich mache ihn da keinen Vorwurf. Klar blutet da mein Stürmerherz, wenn man solche hochkarätigen Torchancen hat" nahm Mölders seinen Schützling, der dreimal den Siegtreffer auf dem Fuß hatte in Schutz.

"Kann auch gut und gerne 4:4 ausgehen"

Trotz intensiver Bemühungen und einer starken Drangphase wollte das 1:0 nicht fallen. Ob es Unvermögen, die Tabellensituation oder einfach Hugo Rölleke war die einen Sieg des SC Wiedenbrück nicht zulassen wollten. "Die Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen. Es hat ein Riesenspaß gemacht" war Heiko Butscher am Ende noch ein Lächeln anzumerken gewesen. "Wenn es hier 4:4 ausgeht, dann ist es auch okay. Es ist schade, dass hier kein Tor gefallen ist", fügte der VfL-Trainer noch hinzu. "Das so ein Spiel hier 0:0 ausgeht, ist schon kurios. Es ist einfach schwierig hier zu spielen" bemängelt er auch die Chancenverwertung.

"Meine Mannschaft hatte Schaum vor dem Mund"

Mit dem 0:0 konnte Mölders dennoch gut leben: "Mir war die Einstellung wichtig. Meine Mannschaft hatte Schaum vor dem Mund, anders als in Wuppertal hat mein Team heute die Zweikämpfe angenommen, das war mir sehr wichtig. Wir haben uns in den Heimspielen bislang sehr gut präsentiert. Ich kann nicht sauer auf meine Mannschaft sein, weil sie bis zur letzten Minute das Spiel gewinnen wollte. Das ist die Art und Weise die ich einfordere"

Kein Sonderlob von Heiko Butscher

Ein Sonderlob wollte Heiko Butscher seinen Schlussmann Hugo Rölleke nicht aussprechen: "Er ist ein sehr guter Torhüter, kommt aus unserem Talentwerk. Ich habe schon in der U19 mit ihm zusammen gearbeitet, da hatte er keine gute Saison gehabt. Er ist top ausgebildet und es ist nur eine Frage der Zeit bis es ganz nach oben schafft. Die Regionalliga ist die perfekte Bühne für ihn, um sich zu beweisen. Wenn ich mit der Zeit in der U19 vergleiche, hat er einen Riesenschritt gemacht. Heute hat er überragend gehalten, aber dafür haben wir ihn auch. Er hat einfach seinen Job gemacht"