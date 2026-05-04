Chancenwucher im Keller: Fortuna Chemnitz unterliegt Freital II

– Foto: Tilo Schneider

Es sind die immergleichen Geschichten, die der VfB Fortuna Chemnitz in dieser Sachsenliga-Saison schreibt – Geschichten von Aufwand ohne Ertrag und von Leidenschaft ohne Belohnung. Am 24. Spieltag gastierte die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich im Johannes-May-Stadion beim SC Freital II. Den Zuschauern bot sich ein Bild, das symptomatisch für den bisherigen Saisonverlauf des Tabellenvorletzten steht: Eine engagierte Leistung, die am Ende durch fehlende Kaltschnäuzigkeit und einen entscheidenden Fehler entwertet wurde.

Die Partie gegen die spielstarken Gastgeber begann für die Chemnitzer durchaus vielversprechend. Im Gegensatz zu manch lethargischem Auftritt der Vergangenheit war die Fortuna diesmal von Beginn an präsent. Dittrich hatte seine Elf taktisch diszipliniert eingestellt, der Fokus lag auf einer kompakten Defensive und schnellen Umschaltmomenten. Doch die alte Krankheit der Chemnitzer – die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse – verhinderte eine frühe Führung.

Nach dem Seitenwechsel kam es, wie es für einen Tabellenkeller-Vertreter kommen musste. In der 57. Spielminute war es ausgerechnet Nils Seyfert, der den SC Freital II in Führung brachte. Seyfert entwickelt sich damit endgültig zum Schreckgespenst der Fortunen, nachdem er bereits im Hinspiel dreifach getroffen hatte. Trainer Rocco Dittrich analysierte den Auftritt gewohnt offen und mit einer Spur Resignation: „Ärgerlich wars! Das Spiel hat unsere ganze Saison nochmal widergespiegelt! Viel leidenschaftlicher Kampf, teilweise gut gespielt! Leichte Fehler und schlechte Chancenverwertung!“ Tatsächlich steckte die Fortuna nach dem Rückstand nicht auf. Dittrich reagierte personell, brachte mit Moritz Günther, Benjamin Franke und Lenny Pechmann frische Kräfte für die Offensive, doch das Tor des Freitaler Keepers Oliver Arendt schien wie vernagelt. Am Ende stand eine knappe 0:1-Niederlage, die sich für die Gäste wie ein schwerer Schlag anfühlte. „Es war deutlich mehr drin in Freital“, bilanzierte Dittrich treffend.