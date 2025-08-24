Chancenwucher im Allgäustadion

Der FC Wangen II empfing heute im Allgäustadion die SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler. Mit etwas Verspätung pfiff Schiedsrichter Brugger die Partie an. Beide Teams suchten mit schnellen Pässen den Weg nach vorne zum gegnerischen Tor. Fabian Jörg brach in der 9. Minute das erste mal gefählich durch, scheiterte aber an Torhüter Bühler. In der Folge sorgten Maksan und Jörf für mächtig Wirbel in der Wangener Abwehr, welche mit der Geschwindigkeit und Wuchtigkeit ihre Probleme hatte. Allerdings scheiterten die Gäste mit etlichen Großchancen vor dem Tor entweder am Keeper oder am falsch eingestellten Visir. Nachdem sich der FC Wangen ohne Gegentreffer durch den knapp 10-minütigen Sturmlauf der Gäste ringen konnte, brachte eine Ecke m und missklückte Rettungsaktion von Geser (25.) das 1:0 für den FC. Danach hatte der Gastgeber sich etwas Luft verschafft und war nun besser im Spiel. Allerdings hatten bis zum Schlusspfiff wieder die Gäste die deutlicheren Chancen in Person von Maksan und Jörg. Der Ball jedoch wollte nicht rein und so ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Im zweiten Durchgang bot sich das gleiche Bild und die SGM rannte ein ums andere mal an. Nach 50 Minuten fiel der Ausgleich, diesmal durch ein Eigentor von Wangens Mariner. Jetzt wollten die Gäste mit aller Gewalt die 3 Punkte und das spiegekte sich in allen Punkten wieder. Wangen konnte sich nur sperlich aus dem eigenen Strafraum befreien. Die Gästen warfen sich mit allem in die offensivszenen, leider fehlten die Tore. Auch Brugger leitete die Partie mit Ruhe und Gelassenheit, aber stets souverän. Sari, im Dress des FCW, hatte nach 74 Minuten mit einem Pfostenschuss den erneuten Führungstreffer auf den Fuß. Die Partie blieb bis zur Schlußphase offen und die Gäste haderten mit den liegen gelassenen Chancen. Simon Goldbrunner (87.) elöste dann die Gäste mit seinem Treffer zum 1:2. Chrisse Vogler spekulierte und kam an den Ball, den Goldi in der Mitte nur einschieben muss. Den Endstand führte dann Alex Schneider (91.) herbei, als er frei vor dem Tor stehend nur noch eischieben muss. Kurz danach war dann auch Schluß. So fahren die Gäste die ersten 3 Punkte ein und können den Fokus nun etwas beruhigter auf die kommenden Aufgaben legen. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr empfängt man dann im Achberger Waldstadion die SpVgg Lindau.