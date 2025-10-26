Chancenwucher hier, Rot als „Killer“ da

Das Nervenkostüm ihres Trainers schonten die Spieler von Germania Teveren an diesem Tag offenbar nicht. „Wir haben in der ersten Halbzeit Chancenwucher betrieben und mehrere Hundertprozentige vergeben“, bilanzierte Sebastian Wirtz. Der Coach des Fußball-Landesligisten konnte am Ende aber trotzdem von einem „absolut verdienten Sieg“ sprechen: Mit 3:1 (1:1) gewann sein Team gegen Germania Lich-Steinstraß.

Der Gästetrainer Michael Hermanns stimmte seinem Kollegen zu und sprach von einer „verdienten Niederlage“, schob aber hinterher: „Ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung meines Teams. Wir haben hier personalgeschwächt gegen eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität verloren. Wenn sie immer in dieser Konstellation spielen würden, stünden sie in der Tabelle nicht da, wo sie im Moment stehen.“

Patrick Rubaszewski hatte den Gastgeber früh per Freistoßtor in Führung gebracht (5.), Jan Sipakis nach einem Handelfmeter den Ausgleich erzielt (23.). Die Gäste wurden in dieser Phase besser – und schwächten sich selbst: Julian Esser sah wegen Nachtretens Rot (28.). „Es wäre spannend zu sehen gewesen, wie es ohne den Platzverweis ausgegangen wäre“, meinte auch Wirtz. „Das war maximal unglücklich und schon spielentscheidend. Wir hatten in dieser Phase mehr Kontrolle; die berechtigte Rote Karte hat uns gekillt“, ergänzte Hermanns.