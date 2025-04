Chancenwucher führt zu 0-0

In der Reserve dominiert der TSV die Partie von Beginn an und vergibt durch Ziegler, Kußmaul und einige weitere Chancen mehrfach die Möglichkeit zur Führung. Defensiv brennt nahezu nichts an und so geht es torlos in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Der TSV macht das Spiel, hat Chancen und schafft es aber leider nicht den Ball im Tor unterzubringen. Mit der letzten Aktion des Spiels hat nach schlechtem Rückpass dann sogar Neenstetten noch die Großchance auf den Sieg, der dem Chancenwucher die Krone aufgesetzt hätte. So verliert der TSV unnötige zwei Punkte im Meisterschaftskampf.