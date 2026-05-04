Chancenwucher endet im 3:5-Spektakel für Garbenteich/Hausen

Eckball von Garbeteich: Knapp übers Rödgener Gebälg – Foto: Anke

Am gestrigen Sonntag empfing der TSV Rödgen (9.) die FSG Garbenteich/Hausen (6.). Bei schwülen 25 °C war bereits das Aufwärmen eine schweißtreibende Angelegenheit – eine Tatsache, die der Spannung der Partie jedoch keinen Abbruch tat.

Garbenteich, das durch die Spielabsage zwischen der TSF Heuchelheim III und Lang-Göns III auch theoretisch keine Aufstiegschancen mehr hatte, legte los wie die Feuerwehr. Ein Ziel war klar definiert: Torjäger Müller im Kampf um die Torjägerkanone zu unterstützen. Direkt vom Anstoß weg folgte ein kurzer Pass ins Mittelfeld, ein langer Ball auf Müller – und während Rödgen gedanklich noch in der Kabine schien, setzte sich der Stürmer gegen Keeper Wenzel durch. Nach gerade einmal 35 Sekunden zappelte der Ball zum 0:1 im Netz.

Auch in den Folgeminuten wirkte Rödgen schläfrig, während die FSG immer mehr Feuer entwickelte. Fast nach dem identischen Muster des Führungstreffers erhöhte Gabriel Danho bereits in der 9. Minute auf 0:2. Dieser erneute Nackenschlag fungierte jedoch als Weckruf für die Rödgener Truppe.

Die restliche erste Halbzeit entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch und einem echten Spektakel für die mitgereisten Fans. Über die linke Außenbahn setzte sich zunächst Korkutata durch, der erst im letzten Moment vom Torhüter Herr gestoppt werden konnte (13.). Auch der pfeilschnelle Josephs war kaum zu bändigen, konnte ebenfalls im letzten Moment vom FSG-Schlussmann gestoppt werden, und vertändelte einmal einen Querpass.





Elfmeter-Drama und der Ausgleich

Rödgen erarbeitete sich nun ein Übergewicht und drückte die Gäste tief in den eigenen Strafraum. Nach einem Seitenwechsel auf Selami Kaya setzte dieser in der 20. Minute zum Solo an, ließ zwei Verteidiger stehen und wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter von Hofmann fischte Herr zwar stark aus der Ecke, da er sich jedoch zu früh von der Linie bewegt hatte, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf blieb Hofmann cool und verkürzte auf 1:2.

Das Spiel blieb nun offen, wenn auch mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Das Offensiv-Trio der Gäste sorgte zwar immer wieder für Lücken in der Rödgener Hintermannschaft, doch Chancen durch Wockelmann und Danho blieben ungenutzt. Im direkten Gegenzug belohnte Kaya die Bemühungen der Gastgeber mit dem 2:2-Ausgleich (30.).

Bis zur Pause blieb es hochgradig unterhaltsam: Wenzel parierte einen Kopfball von Wockelmann glänzend, während ein Treffer von Danho aberkannt wurde, da der Ball zuvor im Aus war. Auf der anderen Seite rettete ein Garbenteicher Feldspieler nach einem Querschläger in höchster Not auf der Linie (43.).

Kaltschnäuzigkeit nach dem Seitenwechsel

Die zweite Hälfte, mit Spannung erwartet, gestaltete sich deutlich einseitiger. Rödgen fand offensiv kaum noch statt, während Garbenteich den gegnerischen Strafraum belagerte. In der 67. Minute vollstreckte Wockelmann nach einem Querpass frei vor Wenzel zur erneuten Führung. Nur fünf Minuten später trug sich Müller erneut in die Torschützenliste ein, als er den Ball trocken zum 2:4 neben den Pfosten schob (72.).

Ein kurzes Aufbäumen der Hausherren durch den cleveren Anschlusstreffer von Hassine zum 3:4 (76.) blieb ohne weitere Folgen. Garbenteich verwaltete die Führung nun sicher, während Rödgen die Kraft für eine Schlussoffensive fehlte. Den Schlusspunkt setzte erneut Müller: Er verwandelte einen strittigen Handelfmeter zum 3:5-Endstand.

Mit seinem 25. Saisontreffer übernimmt Müller damit die alleinige Führung in der Torjägerliste, gefolgt von Ahmet (22 Tore, MTV III) und Burgard (19 Tore, TSV Allendorf).