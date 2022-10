Chancenwucher des SV Mesum bei Verl II Beim Westfalenligisten will der Ball in Halbzeit eins einfach nicht ins Tor.

„Den Frust meines Trainerkollegen kann ich gut verstehen“, versetzte sich Przemek Czapp kurz in die Gedankenwelt des Mesumer Trainers Marcel Langenstroer, der ertragen musste, wie der Tabellenvierte vornehmlich in der ersten Halbzeit einen selten erlebten Chancenwucher betrieb. Nicht nur ein Strafstoß blieb ungenutzt. Etliche weitere vergebene hochkarätige Möglichkeiten führten nicht zu einem möglichen Drei- oder Vier-Tore-Vorsprung, sondern es blieb beim torlosen Halbzeitstand. „Uns allen, gerade auch den Spielern, war in der Kabine bewusst, dass wir viel, viel Glück gehabt hatten“, freute sich Czapp darüber, dass es dennoch gelang, eine positive Stimmung mit in die zweite Halbzeit zu nehmen. „Wir haben darauf vertraut, dass wir mit einer Einzelaktion den spielstarken Mesumern würden weh tun können“, erklärte der SCV-Coach den verbesserten Verler Auftritt nach der Pause. Ein energisches Nachsetzen in der gegnerischen Spielhälfte durch Moritz Lamkemeyer wurde so Ausgangspunkt des Tores zum 0:1, das Can Yilmaz sehenswert aus der Drehung erzielte (56.). In der Schlussminute legte Radu Prepelita das 0:2 nach, und der SC Verl II darf sich über den unverhofften Sprung auf den 7. Tabellenrang freuen.

SC Verl II: Pekruhl – Borgmeier, Schubert, Lamkemeyer – Ucar, Yilmaz (90. Wall), Dag (79. Prepelita), Wehmhöner (86. Dören), Pululu (78. Eickholt) – Biondic, Korniyenko (67. Klein).

Tore: 0:1 (56.) Yilmaz, 0:2 (90.) Prepelita.