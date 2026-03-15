Chancenwucher bringt Elstorf in die Bredouille: Kapitän Jahn sieht Rot

– Foto: Felix Schlikis

Elstorf verteidigt zwar seinen Vorsprung, verliert gegen Eintracht Munster aber seinen Kapitän. Westercelle erledigt seine Hausaufgaben und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Im Abstiegskampf feiert der MTV Soltau seinen Torjäger und drei Big Points, Altencelle setzt zumindest ein Lebenszeichen.

VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergefallen, weil Jesteburg körperlich super aggressiv gegen uns gespielt hat. Wir sind nur selten in gute Situationen gekommen, sodass es abgesehen von unserem Tor sehr mau war. Nach der Pause waren wir griffiger, sind besser in die Zweikämpfe gekommen und haben unseren Ballbesitz zum Teil gut ausgespielt. Am Ende gewinnen wir das Spiel verdient mit 3:0, weil die zweite Halbzeit sehr einseitig war.“

Zunächst kam der VfL Westercelle kaum zur Entfaltung, nutzte aber den einen Angriff, um doch in Führung zu gehen. Finn Johannesmann fand mit seinem Zuspiel Barazan Ismael, der einnetzte (7.). Nach dem Seitenwechsel fand der Tabellenzweite dann aber zu seiner Dominanz und legte folgerichtig die Treffer von Kolja Überheim (54.) und Max Hoppenstedt (88.) nach.

Eigentlich wollte sich die SG Estetal mit einem Dreier in Altencelle wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen, stattdessen erlebte der Aufsteiger beim Tabellenvorletzten einen Rückschlag. Tom Künzer brachte die Gäste noch in Führung (32.), doch nach einer langen Verletzungsunterbrechung glich ein Eigentor von Lennart Twesten in der daraus resultierenden Nachspielzeit den Spielstand aus (45.+10). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem SVA durch Oumar Sangare die Partie zu drehen (52.), Jannik Heiligenstadt machte in seinem zweiten Spiel nach seiner langen Verletzungspause den Deckel drauf (71.). Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt für den SVA zwar schon sieben Zähler, trotzdem lebt die Hoffnung bei den Hausherren nun wieder. Estetal muss in den nächsten Wochen wieder in die Punkte finden, um den Vorsprung von sechs Zählern nicht weiter schmelzen zu lassen. SGE-Cheftrainer Marco Spangenberg: "Gebrauchter Sonntag für uns in Altencelle. Auf der Hinfahrt einen platten Reifen, Schuhe vergessen, Spiel fängt verspätet an, nach 12 Minuten müssen wir verletzungsbedingt wechseln und nach 30 Minuten ist das Spiel ewig unterbrochen, weil die Schiedsrichterassistentin sich eine Muskelverletzung zugezogen hat - spätestens danach waren wir komplett von der Rolle und gaben unsere durchaus verdiente Führung nach Freistößen jeweils aus dem Halbfeld aus der Hand. Sehr bittere, lange Rückfahrt. Nun müssen wir zu Hause gegen Elbmarsch endlich mal wieder drei Punkte holen, um nicht unten reinzurutschen."

Sicherlich ist ein Punkt gegen den TV Jahn Schneverdingen II nicht einfach erarbeitet, in Anbetracht des Spielverlaufs muss sich die Eintracht Elbmarsch aber doch ärgern. Nach einer Roten Karte agierten die Deichkicker ab der 25. Minute in Überzahl und hatten durch Ken Straßburg (51.) und Tom Luca Hagen (74.) sogar alle Zutaten für einen Heimsieg angerichtet. Stattdessen arbeiteten sich der TVJ zurück in die Partie und nahm nach zwei Strafstoßtoren von Julius Baden (80., 88.) noch einen Zähler mit auf die Heimreise.

Der Tabellenführer trat dominant auf, verpasste bei aller Spielfreude aber das Toreschießen. In der Pause tauschten die Elstorfer auf beiden Schienen durch schließlich war es der eingewechselte Sam-Jeremy Siewert, der die Kugel zur verdienten Führung über die Linie drückte (52.). Weil der TSV aber weiterhin fahrlässig vor dem gegnerischen Kasten blieb, blieb die Partie lange offen. Jonah Genterczewsky übersah bei einem kurz ausgeführten Freistoß einen Gegenspieler, weswegen Kapitän Dustin Jahn nur mit einer Notbremse die Situation ausbügeln konnte (88.). In der Folge agierte der Favorit in Unterzahl, brachte den Vorsprung aber trotzdem sicher ins Ziel. Dabei half auch Timo von Reith, der die Kugel im Strafraum festmachte und Melvin Krolikowski in Szene setzte. Letzterer erzielte dann doch noch das erlösende 2:0 (90.+5). Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Es ist heute absolut selbstverschuldet zäh gewesen, weil wir in 25 herausragenden Minuten den Ball nicht über die Linie bekommen. Auch nach dem Führungstor treffen wir die Latte und der Torhüter hält einen Unhaltbaren. Eine Unachtsamkeit führt dann zur Roten Karte. In den folgenden fünf Minuten war die Unterzahl nicht zu merken und wir machen dann mit dem Abpfiff das zweite Tor.“

Nach einem eigenen Einwurf kombinierten sich die Egestorfer schon nach wenigen Minuten ansehnlich durch. Während die Gäste Stürmer Christopher Ehlers im Abseits sahen, griff dieser nicht in die Situation ein. Dafür marschierte Lucas Meyer die rechte Außenbahn entlang und schnappte sich das herrenlose Leder, um Ole Albers in Szene zu setzen. Letzterer umkurvte den gegnerischen Torhüter (4.) und schnürte später einen lupenreinen Hattrick (10., 24.). Der MTV machte schon zur Pause nach weiteren Treffern von Ehlers (25.) und Meyer (42.) alles klar, Florian Eggert (69.) und Ian Strauß (85.) machten nach der Pause den Deckel drauf.

Die Partie war keine 120 Sekunden alt, als Düshorn/Krelingen über die linke Seite durch Daniel Giesler vorlegte (2.). Zunächst erholte sich Eversen/Sülze schnell von diesem frühen Nackenschlag. Leon Neger setzte Jona Faller mit einem Ball in die Tiefe in die Spur und schließlich war es Constantin Lück, der den schnellen Ausgleich markierte (5.). Die Gäste brachten sich aber um ihren Lohn, weil sie sich zu einfache Fehler leisteten. Kevin Gerecke ließ sich nicht zwei Mal bitten und verpasste dem Mitaufsteiger einen Doppelschlag (39., 43.). Gerecke war es auch, der mit seinem dritten Treffer schließlich alles klarmachte (72.). Das Schlusswort sicherte sich immerhn noch Eversens Felix Unterfrauner in der Nachspielzeit (90.+4). TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Nach dem Ausgleich waren wir am Drücker, machen dem Gegner dann aber zwei Geschenke. Es war ein offener Schlagabtausch und ein sehr hitziges Spiel, Krelingen hat uns aber den Schneid abgekauft – sie waren in den Zweikämpfen bissiger und das war entscheidend in dem Spiel. Das ist für uns ein kleiner Dämpfer, weil wir uns mehr erhofft haben. Wenn wir in Führung gehen, wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden, jetzt müssen wir gegen direkte Konkurrenten eine Reaktion zeigen.“

Soltau feiert Torjäger Mika-Jaimi Gonzalez und drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Angreifer brachte die Gäste mehrmals in Führung, doch zwei Mal glückte es den Bravehearts, den Rückstand zu egalisieren. In der Nachspielzeit war es dann aber doch Gonzalez, der mit seinem dritten Treffer zum Matchwinner avancierte (90.+3). Damit klettert Soltau auf einen Nichtabstiegsplatz, Meckelfeld wiederum auf einem direkten Abstiegsplatz.