Chancenwucher bleibt unbestraft

Auch beim bereits abgestiegenen SV Ringingen mussten die Nerven der SVJ-Anhänger wieder einiges aushalten. Die Schwarz-Roten erwischten einen guten Start: Bereits in der dritten Minute prüfte Rudi Kommisarov den Ringinger Torwart, der den Ball stark aus der Ecke fischte. Die Mannschaft um Kapitän Marco Wind blieb am Drücker und kombinierte gefällig nach vorne, doch die Pässe in die Tiefe gegen die hoch stehende Defensive waren zunächst zu ungenau.

Die verdiente Führung fiel schließlich in der 37. Minute nach einem Eckball: Marco Wind brachte den Ball präzise an den langen Pfosten, wo Tim Bärtele das Leder gekonnt annahm und zur 1:0-Führung einschob. Mit diesem knappen, aber hochverdienten Ergebnis ging es in die Pause.