Chancenwucher beim knappen 1:0 des KFC Wieder einmal erspielen sich die Uerdinger eine Vielzahl an Tormöglichkeiten, doch der Essener Keeper Nils Reiners ist an diesem Abend kaum zu überwinden. Das gelingt nur Yasin-Cemal Kaya nach vier Minuten – der goldene Treffer des Tages. von Marvin Wibbeke · Gestern, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der KFC jubelt über den frühen Führungstreffer – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der KFC Uerdingen hat die erhoffte Reaktion auf den schwachen Auftritt am vergangenen Wochenende gezeigt. Am Gründonnerstag setzten sich die Uerdinger in der Oberliga-Partie gegen Adler Union Frintrop in der heimischen Grotenburg mit 1:0 durch – und halten dadurch den Rückstand auf das Spitzenduo Ratingen 04/19 und VfB Hilden bei sechs Punkten. Die Partie war allerdings unnötig spannend, weil der KFC immer wieder vor dem Tor scheiterte.

Personell hatte Trainer Julian Stöhr kaum Optionen, da mehrere Spieler verletzt, erkrankt oder gesperrt nicht zur Verfügung standen. So nahmen aus dem Kader als Feldspieler lediglich Ephraim Kalonji und die eher selten eingesetzten Derick Gyamfi und Pierre Rogasik Platz. Ergänzt wurde der Kader durch die beiden U19-Spieler Muhammed Altinbas und Semjon Etienne Sarpong, die auf ihr Oberliga-Debüt hoffen konnten. Sarpong hatte in der U17-Bundesliga für Viktoria Köln gespielt. Perfekter Beginn des KFC Den Start in die Partie hätte sich der KFC kaum besser ausmalen können. Es waren keine vier Minuten gespielt, als ein langer Ball aus der Verteidigung auf den linken Flügel Yasin-Cemal Kaya erreichte. Der ließ seinen Gegenspieler stehen, zog in die Mitte und vollendete den Angriff mit einem sehenswerten Schuss in die lange Ecke zur frühen Führung für die Hausherren (4.). In der Folgezeit blieben die Uerdinger spielbestimmend, ohne aber die ganz zwingenden Chancen herauszuspielen. Nach einer guten Viertelstunde fasste sich der junge Joshua Salonen ein Herz und versuchte es aus der Distanz, sein Schuss ging etwas über das Tor (16.). Nach gut 20 Minuten entschärfte Nils Reiners im Tor der Gäste einen Versuch von Stürmer Etienne-Noel Reck.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet, die von einigen lautstarken Fans begleitet wurden, die sich immer mal wieder akustisch bemerkbar machten, wurden phasenweise in der eigenen Spielhälfte eingeschnürt. Der KFC eroberte tief in der gegnerischen Hälfte Bälle und drängte auf den Treffer zum 2:0. Frintrop hingegen tauchte nur sporadisch und mit Halbchancen vor Jonas Holzum auf, der sich kurz vor der Pause allerdings selbst in Gefahr brachte, als er trotz eines herannahenden Gegenspielers sehr spät den Ball nach vorne drosch. Uerdingen lässt Chance nach Chance liegen Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel hätte der KFC zwingend das 2:0 machen müssen. Adam Tolba war schön freigespielt worden und tauchte frei vor dem Tor der Essener auf. Sein Schuss wurde von Keeper Reiners abgewehrt, der geblockte Ball sprang vom Bein eines Frintropers an den Pfosten, ehe der Abwehrspieler die Situation bereinigen konnte (47.). Gut zehn Minuten später war es erneut Reck, der einen langen Ball runterpflückte und aus dem Stand abschloss, doch wieder war Reiners zur Stelle.