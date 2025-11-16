Chancenwucher beim 1-1 in Söflingen

Selbst Alteingesessene können sich nicht daran erinnern: ein Spiel am Tag nach der Jahresfeier des TSV Bernstadt. Dieses Jahr ist es mal wieder soweit, da keine Einigung bezüglich Verlegung erzielt werden kann. Auf ungewohntem Untergrund (Kunstrasen) braucht der TSV ein paar Minuten und kommt dann aber gut ins Spiel. Hohe Ballgewinne führen zu ersten kleinen Chancen. Nach einer defensiven Nachlässigkeit hat der TSV dann Glück, dass nicht auf Strafstoß entschieden wird. Bernstadt macht das Spiel und vergibt durch Jost und Noller, F. Chancen, die eindeutig beste lässt Noller, M. frei vor dem Tor liegen. Nach der torlosen ersten Hälfte muss der TSV dann schnell den Rückstand hinnehmen. Über den schnellen Außenspieler der TSG kommt der Ball in die Mitte und Schmid kann nur noch ins eigene Tor klären (47.). Es folgt ein wahrer Sturmlauf mit Riesenchancen für den TSV im Minutentakt. Bosch, Jost, mehrfach Noller, M. und Noller, F. scheitern immer wieder. Nach Flanke von Jost platzt dann der Knoten und Noller, M. köpft zum überfälligen Ausgleich ein (61.). Jetzt ist mehr drin für den TSV, wobei mit zunehmender Spieldauer auf der Gastgeber wieder mehr investiert. Auf beiden Seiten gibt es jeweils noch eine gute Chance, die ungenutzt bleiben. In den letzten Minuten fehlt Bernstadt die Power, um noch den Sieg einzufahren. So steht am Ende ein 1-1.