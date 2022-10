Chancenwucher auf der Alb

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr

Im Spiel der Reserven unterlagen wir nach guter erster Halbzeit leider mit 2:1. Wir spielten in den ersten 45 Minuten eher in Richtung Altheimer Tor, dies belohnte Luca Luca Sauter mit einem satten Schuss unter die Latte. Leider konnten wir nicht nachlegen und verloren so etwas unnötig mit 2:1.