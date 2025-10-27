Chancenverwertung verhindert Zweistelligkeit – Penzberg zerlegt Tabellenletzten in alle Einzelteile

Der FC Penzberg fegt einen harmlosen Tabellenletzten aus Wolfratshausen mit 7:0 vom Feld und vergibt Chancen auf einen noch höheren Sieg.
Eine Blamage stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Der FC Penzberg ließ sich vom Trainerwechsel beim BCF Wolfratshausen nicht beeindrucken. Vielmehr präsentierten sich die Gastgeber in Torlaune und fegten den abgeschlagenen Tabellenletzten mit 7:0 (4:0) vom Feld. FC-Trainer Maximilian Bauer räumte aber ein, dass man vor der neuen Situation beim Gegner „etwas Respekt“ gehabt habe.
Der FC begann energisch, hatte erste Abschlüsse. Dann aber führten kleinere Mängel im Passspiel zu zwei Chancen für BCF-Außenspieler Beni Kuqi. „Wir haben sie ranschnuppern lassen“, so Bauer, der jedoch „keine Lust“ verspürte, in Rückstand zu geraten. Also ging es schnell wieder nach vorn. Bauer sah in Jonas Kirschner und Samir Neziri ein Duo, das eine „überragende rechte Seite“ bespielte. Deren Hereingaben riefen Dominik Bacher auf den Plan. Einmal traf der FC-Torjäger im Nachschuss (17.), danach auf direktem Weg (21.) – schon lag der FC 2:0 vorn. Denis Grgic erhöhte mit einem leicht abgefälschten Schuss gegen die Laufrichtung von BCF-Keeper Noah Pracek zum 3:0 (26.), und auch Murat Ersoy durfte sich nach einem Aufsetzer aus 20 Metern in die Torschützenliste eintragen – 4:0 (43.).
Oft glich das Treiben der Penzberger Angriffen wie beim Handball. Sie schnürten die Farcheter in der Verteidigung ein und lauerten darauf, dass sich irgendwo eine Lücke auftat. Mit etwas mehr Konzentration und weniger Eigensinn wäre ein höheres Resultat möglich gewesen. „Es gab über das Spiel verteilt Chancen, wo es mich ärgert, dass wir die nicht machen“, merkte der FC-Coach an. Insgesamt aber war Bauer zufrieden. Nach Bachers Elfmetertor zum 5:0 konnten die Hausherren die Partie entspannt ausklingen lassen. Das 6:0 ging auf das Konto eines der jungen Akteure. Tom Habeck traf „in absoluter Stürmer-Manier“, so Bauer. Habeck war neben Leo Hiry einer derjenigen Nachwuchsspieler, die diesmal im Herrenteam im Aufgebot standen. „Für beide war es ein Traumtag. Sie hatten es verdient, dabei zu sein“, betont Bauer. So rückt für Penzberg auch die Tabellenspitze wieder in Sichtweite. Wenngleich es nach ganz oben noch ein weiter Weg ist.