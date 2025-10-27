Chancenverwertung verhindert Zweistelligkeit – Penzberg zerlegt Tabellenletzten in alle Einzelteile

Fußball Saison 2025/26 Bezirksliga 1. FC Penzberg (in Weiß) im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen am 25. Oktober 2025 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Penzberg fegt einen harmlosen Tabellenletzten aus Wolfratshausen mit 7:0 vom Feld und vergibt Chancen auf einen noch höheren Sieg.

Sa., 25.10.2025, 14:30 Uhr 1. FC Penzberg FC Penzberg BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen 7 0 Eine Blamage stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Der FC Penzberg ließ sich vom Trainerwechsel beim BCF Wolfratshausen nicht beeindrucken. Vielmehr präsentierten sich die Gastgeber in Torlaune und fegten den abgeschlagenen Tabellenletzten mit 7:0 (4:0) vom Feld. FC-Trainer Maximilian Bauer räumte aber ein, dass man vor der neuen Situation beim Gegner „etwas Respekt“ gehabt habe.

Penzberg zerlegt neu aufgestellten BCF schon in Halbzeit eins Der FC begann energisch, hatte erste Abschlüsse. Dann aber führten kleinere Mängel im Passspiel zu zwei Chancen für BCF-Außenspieler Beni Kuqi. „Wir haben sie ranschnuppern lassen“, so Bauer, der jedoch „keine Lust“ verspürte, in Rückstand zu geraten. Also ging es schnell wieder nach vorn. Bauer sah in Jonas Kirschner und Samir Neziri ein Duo, das eine „überragende rechte Seite“ bespielte. Deren Hereingaben riefen Dominik Bacher auf den Plan. Einmal traf der FC-Torjäger im Nachschuss (17.), danach auf direktem Weg (21.) – schon lag der FC 2:0 vorn. Denis Grgic erhöhte mit einem leicht abgefälschten Schuss gegen die Laufrichtung von BCF-Keeper Noah Pracek zum 3:0 (26.), und auch Murat Ersoy durfte sich nach einem Aufsetzer aus 20 Metern in die Torschützenliste eintragen – 4:0 (43.).