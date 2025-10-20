Traf erneut: Manuel Eichberg (l.) besorgte den Gilchinger Führungstreffer gegen Bad-Heilbrunn. – Foto: Celina Geigle

Chancenverwertung verhindert höheres Ergebnis ‒ Gilching überzeugt gegen Heilbrunn

Der TSV Gilching gewinnt sein letztes Heimspiel der Hinrunde gegen Bad Heilbrunn und hält damit zumindet entfernten Anschluss an die Spitzenplätze.

Der SV Bad Heilbrunn erwies sich als der erwartet unangenehme Gegner. Doch der TSV Gilching-Argelsried hat seine Pflicht erfüllt und das letzte Heimspiel der Vorrunde gewonnen. „Tut sehr gut“, stellte TSV-Coach Christian Rodenwald am späten Freitagabend nach dem 2:0 (1:0) gegen den SV Bad Heilbrunn erfreut fest. Nach der mageren Ausbeute zuletzt hielt sich der TSV durch den zweiten Dreier aus den vergangenen sechs Partien zumindest in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga Süd. „Wir haben sehr gut angefangen“, konnte Rodenwald in seiner Spielanalyse bilanzieren. Folgerichtig ging der TSV gegen den personell angeschlagenen Kontrahenten früh in Front. Louis Fleddermann zeigte seine ganze Klasse und bereitete mustergültig für Manuel Eichberg vor. Gilchings erfolgreichster Angreifer tunnelte aus kurzer Distanz mit einem Spannstoß Bad Heilbrunns Torwart Franz Maurer.

„Nach 25 Minuten ist aber leider ein kleiner Bruch reingekommen, wir haben uns auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen“, monierte Rodenwald. Dennoch hätte Eichberg das 2:0 nachlegen können, doch die Ballmitnahme bei einem Spurt Richtung Gästetor war zu unsauber. Der Auftakt in die zweite Halbzeit verlief wunschgemäß für die Hausherren. Nach Flanke von Fleddermann wurde Jonathan Krukow einköpfbereit umgerissen. Fleddermann schnappte sich den Ball und versenkte den berechtigten Strafstoß zum 2:0.