Chancenverwertung verhindert höheres Ergebnis ‒ Gilching überzeugt gegen Heilbrunn

Der TSV Gilching gewinnt sein letztes Heimspiel der Hinrunde gegen Bad Heilbrunn und hält damit zumindet entfernten Anschluss an die Spitzenplätze.
Der SV Bad Heilbrunn erwies sich als der erwartet unangenehme Gegner. Doch der TSV Gilching-Argelsried hat seine Pflicht erfüllt und das letzte Heimspiel der Vorrunde gewonnen. „Tut sehr gut“, stellte TSV-Coach Christian Rodenwald am späten Freitagabend nach dem 2:0 (1:0) gegen den SV Bad Heilbrunn erfreut fest. Nach der mageren Ausbeute zuletzt hielt sich der TSV durch den zweiten Dreier aus den vergangenen sechs Partien zumindest in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga Süd.
„Wir haben sehr gut angefangen“, konnte Rodenwald in seiner Spielanalyse bilanzieren. Folgerichtig ging der TSV gegen den personell angeschlagenen Kontrahenten früh in Front. Louis Fleddermann zeigte seine ganze Klasse und bereitete mustergültig für Manuel Eichberg vor. Gilchings erfolgreichster Angreifer tunnelte aus kurzer Distanz mit einem Spannstoß Bad Heilbrunns Torwart Franz Maurer.
„Nach 25 Minuten ist aber leider ein kleiner Bruch reingekommen, wir haben uns auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen“, monierte Rodenwald. Dennoch hätte Eichberg das 2:0 nachlegen können, doch die Ballmitnahme bei einem Spurt Richtung Gästetor war zu unsauber.
Der Auftakt in die zweite Halbzeit verlief wunschgemäß für die Hausherren. Nach Flanke von Fleddermann wurde Jonathan Krukow einköpfbereit umgerissen. Fleddermann schnappte sich den Ball und versenkte den berechtigten Strafstoß zum 2:0.
Danach versäumte es der TSV wie schon so oft in dieser Runde, den Sack zuzubinden. Die beste Möglichkeit vergab der eingewechselte Daniel Yordanov, der aus spitzem Winkel an Maurer scheiterte. „Den muss er bei seinen technischen Möglichkeiten machen“, kritisierte Rodenwald seinen Angreifer. Dieser Fehlschuss hätte sich noch bitter rächen können, denn die Gäste waren einmal dem Anschlusstreffer ganze nahe. Doch Gilchings Keeper Sebastian Hollenzer parierte glänzend. „War nicht einfach für ihn, auch weil er vorher kaum beschäftigt wurde“, lobte Rodenwald. Hollenzers Rettungstat sicherte dem TSV den dritten Zu-Null-Erfolg der Runde.
Bestnoten beim TSV verdienten sich auch die beiden Youngster Jasin Uka und Tarik Kluge. „Die beiden geben gerade richtig Gas und machen viel Spaß“, lobte Rodenwald. Der wichtigste Mann am Freitag war aber ein anderer. „Vielen Dank an unseren Platzwart Gerald Söhnel“, sagte Rodenwald. Der den Waldplatz „super hinbekommen“ hat.