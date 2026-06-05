Chancenverwertung und Schiri-Diskussionen: Gautinger SC verliert Hinspiel knapp Relegation Kreisklasse von Kilian Drexl · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Gut besucht war die Gautinger Lutz-Tietz-Arena beim Hinspiel der Relegation zwischen dem GSC und dem SC Olching II. Am Ende hatten aber vor allem die Gästefans gut lachen: Der A-Klassist gewann beim Kreisklassisten mit 1:0. – Foto: Andrea Jaksch

Der Gautinger SC unterliegt im Relegationshinspiel gegen den SC Olching II mit 0:1. Über 60 Minuten waren die Gautinger die bessere Mannschaft und vergaben Chancen im Minutentakt.

Besonders Kapitän Julian Feser war nach Abpfiff sichtlich niedergeschlagen. Inklusive Nachspielzeit hatten das 34-jährige Vereinsurgestein und sein Gautinger SC über fast 100 Minuten hinweg alle verbliebenen Kräfte mobilisiert, um im Relegationshinspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Olching mit einem positiven Resultat vorzulegen. Trotz einer starken zweiten Hälfte unterlagen die Fußballer aus dem Würmtal an Fronleichnam in der heimischen Lutz-Tietz-Arena jedoch mit 0:1 (0:1). Damit ist der Ligaverbleib in der Kreisklasse vor dem Rückspiel in Olching am Sonntag (14 Uhr) ein kleines Stück weiter in die Ferne gerückt. Gestern, 14:00 Uhr Gautinger SC Gautinger SC SC Olching SC Olching II 0 1 „Wir haben trotzdem gezeigt, dass wir mindestens mithalten können. Über 60 Minuten waren wir sogar die bessere Mannschaft, deshalb fühlt sich das Ergebnis bitter an“, fasste Ricardo Metzlaff, der den verhinderten Cheftrainer Benedikt Junker an der Seitenlinie vertrat, zusammen. Im ersten Abschnitt sahen rund 315 Zuschauer ein noch recht zerfahrenes Fußballspiel mit spürbarem Endspielcharakter. „Wir waren anfangs ein bisschen nervös“, analysierte Metzlaff.

So schockten die Gäste den GSC bereits mit dem ersten nennenswerten Angriff in der achten Spielminute: Olchings Maximilian Sporbert war über die rechte Seite in den Strafraum durchgebrochen und hämmerte die Kugel aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte, von wo sie wuchtig ins Tor sprang. In der Folge gewann Gauting aber zunehmend an Spielanteilen und näherte sich dem Ausgleich schon vor der Pause an. Die größte Möglichkeit verbuchte Emre Uysal, dessen Abschluss stark vom Olchinger Schlussmann pariert wurde. Der zweite Durchgang startete dann mit einem echten Sturmlauf der Hausherren – um die Stundenmarke herum boten sich den Gautingern Chancen im Minutentakt. „Davon müssen wir einfach zwei bis drei nutzen und das Spiel gewinnen. Es hat auch das Quäntchen Glück gefehlt“, kommentierte der Aushilfstrainer.

Aus spitzem Winkel bezwungen: Florian Frey im Gautinger Kasten. – Foto: Andrea Jaksch