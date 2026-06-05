Chancenverwertung und Schiri-Diskussionen: Gautinger SC verliert Hinspiel knapp

Der Gautinger SC unterliegt im Relegationshinspiel gegen den SC Olching II mit 0:1. Über 60 Minuten waren die Gautinger die bessere Mannschaft und vergaben Chancen im Minutentakt.
Besonders Kapitän Julian Feser war nach Abpfiff sichtlich niedergeschlagen. Inklusive Nachspielzeit hatten das 34-jährige Vereinsurgestein und sein Gautinger SC über fast 100 Minuten hinweg alle verbliebenen Kräfte mobilisiert, um im Relegationshinspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Olching mit einem positiven Resultat vorzulegen. Trotz einer starken zweiten Hälfte unterlagen die Fußballer aus dem Würmtal an Fronleichnam in der heimischen Lutz-Tietz-Arena jedoch mit 0:1 (0:1). Damit ist der Ligaverbleib in der Kreisklasse vor dem Rückspiel in Olching am Sonntag (14 Uhr) ein kleines Stück weiter in die Ferne gerückt.
„Wir haben trotzdem gezeigt, dass wir mindestens mithalten können. Über 60 Minuten waren wir sogar die bessere Mannschaft, deshalb fühlt sich das Ergebnis bitter an“, fasste Ricardo Metzlaff, der den verhinderten Cheftrainer Benedikt Junker an der Seitenlinie vertrat, zusammen. Im ersten Abschnitt sahen rund 315 Zuschauer ein noch recht zerfahrenes Fußballspiel mit spürbarem Endspielcharakter. „Wir waren anfangs ein bisschen nervös“, analysierte Metzlaff.
So schockten die Gäste den GSC bereits mit dem ersten nennenswerten Angriff in der achten Spielminute: Olchings Maximilian Sporbert war über die rechte Seite in den Strafraum durchgebrochen und hämmerte die Kugel aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte, von wo sie wuchtig ins Tor sprang.
In der Folge gewann Gauting aber zunehmend an Spielanteilen und näherte sich dem Ausgleich schon vor der Pause an. Die größte Möglichkeit verbuchte Emre Uysal, dessen Abschluss stark vom Olchinger Schlussmann pariert wurde. Der zweite Durchgang startete dann mit einem echten Sturmlauf der Hausherren – um die Stundenmarke herum boten sich den Gautingern Chancen im Minutentakt. „Davon müssen wir einfach zwei bis drei nutzen und das Spiel gewinnen. Es hat auch das Quäntchen Glück gefehlt“, kommentierte der Aushilfstrainer.
Für reichlich Diskussionsstoff sorgte außerdem der vermeintliche Ausgleich durch GSC-Stürmer Sebastian Lebek: Aufgrund eines Foulspiels am Torhüter fand der Treffer keine Anerkennung – Lebek hatte mit einem langen Schritt aber wohl erst den Ball Richtung Tor bugsiert, ehe es zur harten Kollision kam. „Aus meiner Sicht ist er den halben Schritt eher am Ball – daher ein klares Tor“, kritisierte Metzlaff die Entscheidung des Schiedsrichters.
In der Schlussphase schnürte Gauting die tiefstehende SCO-Reserve weiter in der eigenen Hälfte ein und blieb besonders nach Standards gefährlich. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie – auch nicht in Überzahl, nachdem Olchings gelbverwarnter Kapitän Ludwig Gruber tief in der Nachspielzeit für ein ungeschicktes Einsteigen die Ampelkarte gesehen hatte.
Trotz der knappen Pleite im ersten Akt dürfte der engagierte Auftritt des GSC aber Hoffnung für das Rückspiel spenden. „Ich bin guter Dinge, dass wir es am Sonntag noch umbiegen“, kündigte Metzlaff an.