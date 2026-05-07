Chancenverwertung spricht für die TSG

Der SV Fortuna Ballendorf musste sich der TSG Söflingen in einem intensiven und umkämpften Spiel knapp mit 2:3 geschlagen geben, zeigte dabei jedoch eine starke Moral nach frühem Rückstand.

Ballendorf startete engagiert in die Partie und hatte durch einen Freistoß eine erste Möglichkeit, die jedoch in der Mauer hängen blieb. Die Gäste aus Söflingen präsentierten sich in der Anfangsphase effizient und gingen früh in Führung. Wenig später folgte bereits das 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Jan David Schäch zeigte mehrere starke Paraden und hielt seine Mannschaft – unter anderem mit einer wichtigen Aktion in der 39. Minute – im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Ballendorf für den betriebenen Aufwand: In der 55. Minute erzielte Julian Köpf den Anschlusstreffer zum 1:2. Nur fünf Minuten später glich Florian Wachter (60.) zum 2:2 aus und brachte die Partie wieder völlig ins Gleichgewicht.

Wechsel und Spielverlauf in der zweiten Hälfte

Trainerseitig reagierte Ballendorf in der zweiten Halbzeit mit frischen Kräften: In der 62. Minute kam Jonas Staudenmayer für Felix Ebert ins Spiel. In der 65. Minute wurde Matthias Bayer für Julian Köpf eingewechselt. Zusätzlich wurde das Spiel durch eine verletzungsbedingte Auswechslung des Söflinger Torwarts kurzzeitig unterbrochen, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging.

Entscheidung in der Schlussphase

In der Folge blieb das Spiel offen, doch Söflingen nutzte eine weitere Gelegenheit konsequent und erzielte den Treffer zum 3:2. Ballendorf versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, konnte den Ausgleich jedoch trotz großer Einsatzbereitschaft nicht mehr erzwingen.

Fazit

Der SV Fortuna Ballendorf bewies nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand großen Kampfgeist und kam verdient zurück ins Spiel. Am Ende entschied jedoch die bessere Chancenverwertung zugunsten der Gäste aus Söflingen.