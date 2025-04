Chancenüberschuss und enttäuschte Erwartungen

Die Rot-Weißen schnürten Plauen tief in deren Hälfte ein. Phillip Aboagye war in der Anfangsphase kaum zu stoppen – immer wieder setzte er mit seinen Dribblings Akzente, doch im Abschluss fehlte zunächst die Präzision. In der 12. Minute setzte er den Ball nur knapp am Pfosten vorbei. Auch Marco Wolf und Obed Ugondu hatten gute Gelegenheiten, aber entweder ging der Ball knapp daneben oder Plauens Keeper Pieles war zur Stelle. Trotz drückender Überlegenheit wollte das erlösende Tor in der ersten Hälfte nicht fallen. So ging es torlos in die Kabinen – mit dem klaren Gefühl, dass heute mehr drin war.

Nach dem Seitenwechsel ließ der FC RWE keine Zweifel aufkommen: Es dauerte nur sechs Minuten, bis endlich der Knoten platzte. Nach einer starken Hereingabe von Robbie Felßberg legte Maxime Awoudja den Ball in den Rückraum, wo Marco Wolf lauerte und den Ball überlegt ins rechte untere Eck einschob – die hochverdiente Führung (52.). RWE blieb am Drücker: Benjika Caciel scheiterte frei vor Pieles (57.), und nach einer Ecke wurde ein Abschluss von Moritz in letzter Sekunde auf der Linie geklärt (58.). Auch Ugondu hatte das 2:0 auf dem Fuß, aber erneut rettete ein Plauener auf der Linie (56.). In der 70. Minute dann die erste echte Schrecksekunde: Nach einer Ecke traf ein Plauener Spieler die Latte, doch Träger setzte den Nachschuss kläglich über das Tor. Lorenz Otto bewahrte RWE kurz darauf (75.) mit einer starken Brustabwehr gegen Riedl vor dem Ausgleich. In der Schlussphase verpassten es die Gerber-Jungs, den Sack zuzumachen. Andy Trübenbach wurde bei einem vielversprechenden Konter geblockt (87.), und auch Til Linus Schwarz' Hereingabe kurz vor Schluss fand keinen Abnehmer (89.). Dann die bittere Pointe: In der 90. Minute segelte ein langer Ball in den Erfurter Strafraum. Otto und Awoudja konnten die Situation nicht klären, Ben Luca Moritz kommt im Gewühl unglücklich den Ball. Dieser landet zum 1:1Ausgleich für Plaue im Tor. Zwar reklamierte Ömer Uzun kurz darauf noch einen Elfmeter, doch der Pfiff blieb aus. Auch die vier Minuten Nachspielzeit reichten nicht mehr, um den so bitter verschenkten Sieg doch noch zu holen.

Fazit: Ein gebrauchter Nachmittag für die Rot-Weißen. Über 90 Minuten klar überlegen, Chancen im Minutentakt – doch am Ende reichte es wegen eines späten Gegentreffers nur zu einem enttäuschenden 1:1. Ein klassisches Spiel, das unter "zwei verlorene Punkte" verbucht werden muss.