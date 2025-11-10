Chancentod aus Hinspiel entscheidet Spitzenspiel zwischen SV Walpertskirchen und SE Freising

Diesmal hat der Sportclub Eintracht Freising den Spieß umgedreht und mit einem verdienten 2:0-Sieg (1:0) beim SV Walpertskirchen die Punkte mitgenommen. Der bleibt aber Tabellenführer.

Der erste nach elf Minuten war einer der Marke „Tor des Monats“. Einen weiten Ball nahm der 23-Jährige gekonnt mit, vernaschte zwei Gegenspieler und zirkelte das Leder ins lange obere Eck, unhaltbar für Keeper Florian Leininger.

Der WSV hatte am zweiten Spieltag der Vorrunde beim 2:1 dem damals noch als Favoriten gehandelten Sportclub die Punkte abgenommen. Im Hinspiel noch der Chancentod, entschied diesmal der in Walpertskirchen wohnende Ex-Markt Schwabener Fabrizio Brandes vor immerhin 275 Zuschauern mit seinen Treffern die Partie.

SV Walpertskirchen verpasst Führung

Dabei hätte der WSV unmittelbar zuvor in Führung gehen müssen. Christian Käser zog über rechts davon, spielte den Ball flach an den gegnerischen Fünfer auf den völlig blanken Luca Fellermeier, der sich für den falschen Fuß entschied und den Ball durchrutschen ließ. SEF-Schlussmann Jonas Trost wäre chancenlos gewesen. Freising hatte losgelegt, wie man es sonst von Walpertskirchen kennt: konsequent in der Abwehr, griffig im Mittelfeld und mit schnellen Vorstößen. Und die Eintracht ging ein paar Mal ganz schön robust zur Sache.

So musste der gut und unaufgeregt leitende Schiri Stefan Rettenbeck schon nach zwei Minuten erstmals die gelbe Karte zücken. Nach einer halben Stunde schickte er Maximilian Schaar für zehn Minuten raus – Leidtragender auf WSV-Seite war meist Tobias Rauch. Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, aber die bessere Spielanlage war auf Seiten der Gäste. So musste beim Schuss von Maximilian Rudzki Keeper Leininger alles aufbieten und nachfassen.

SV Walpertskirchen gelingt Ausgleich nicht

Nach der Pause wollte es der WSV wissen. Das Anrennen war aber oft zu ungestüm, das berühmte Quäntchen Glück fehlte auch. Nils Wölkens Flachschuss ging knapp vorbei, und Paul Jäger Schuss wurde von der aufmerksamen SEF-Defensive geblockt. Da konnte der WSV zwischen der 60. und 70. Minute mal Druck aufbauen und kam noch zu einer Top-Ausgleichsmöglichkeit. Jägers Volley-Nachschuss schlug aber ein Verteidiger noch vor der Torlinie weg.

In den Walpertskirchener Angriffsbemühungen war zunehmend Verzweiflung auszumachen. Freising hatte, auch angetrieben von einer lautstarken Fangemeinde, noch einen im Köcher. Gekonnt kombinierten die Gäste im WSV-Sechzehner, und wieder sorgte ausgerechnet Brandes für die Entscheidung (85.).