Chancenreiches Göttinger Duell endet durch späten Doppelpack mit Remis

Die Hausherren starteten druckvoll und gingen durch Mathis Ernst (30.) verdient in Führung. Doch trotz zahlreicher Chancen gelang es dem RSV nicht, weiter nachzulegen. Stattdessen nutzte Paul Grothoff (39.) eine Nachlässigkeit in der Defensive zum Ausgleich. „In der ersten Hälfte waren wir drückend überlegen, lassen aber eine einzige Möglichkeit zu und verteidigen sie denkbar schlecht“, ärgerte sich RSV-Trainer Lasse Ahl.

SCW-Coach Claaßen war mit der ersten Hälfte seines Teams nicht zufrieden: "Unser Spielaufbau war insbesondere in Halbzeit eins nicht gut genug."

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend zerfahren – auch bedingt durch schwierige Windverhältnisse. Während der RSV sein gewohntes Kombinationsspiel kaum aufziehen konnte, schlug der SCW eiskalt zu: Erst drehte Maikel König (72.) das Spiel, dann erhöhte Philipp Ritter (74.) auf 1:3. Ahl zu den Gegentoren: "Als wir dann wieder ein bisschen besser im Spiel waren, haben wir uns zwei Konter gefangen,relativ fix hintereinander, die wir auch sehr schlecht verteidigen."

Doch der RSV bewies Moral: Joker Björn Müller brachte seine Mannschaft in der 84. Minute auf 2:3 heran – und sorgte in der Nachspielzeit (90.) mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Ausgleich. „Wir hatten 25 bis 30 Abschlüsse, wahrscheinlich sogar 15 aufs Tor. Klar sind wir am Ende glücklich mit einem Punkt, weil wir von einem 1-3 wieder zurückgekommen sind. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, sind es wahrscheinlich sogar zwei Punkte zu wenig.", so Ahl abschließend.

SCW-Trainer Steffen Claaßen zeigte sich ebenfalls enttäuscht: „Wenn du bis zur 84. Minute 3:1 führst, fühlt sich ein 3:3 in der 95. Minute an wie eine Niederlage. Aber insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Aber wenn du Auswärts drei Tore schießt, dann musst du auch immer drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Während der SCW mit 46 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze bleibt, verpasst der RSV trotz des späten Comebacks den Sprung auf Platz zwei.