Chancenreiche Wochen stehen an

Nach rund einem Viertel der Saison muss sich mehr als die halbe Landesliga mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt gehören ebenfalls dazu, wobei die Saisonverläufe der beiden doch recht unterschiedlich sind. Während die Eppinger lange ganz unten standen, sind die Kirchardter mit elf Zählern Elfter und haben noch zwei Partien in der Hinterhand. Sie könnten also einen großen Sprung nach vorne machen, sollten sie diese gewinnen. Am Sonntag darf die SG im heimischen Kettendwald den ASC Neuenheim begrüßen. Und das zumindest als leichter Favorit. Doch Vorsicht ist geboten, die runderneuerten und jungen Neuenheimer haben ebenfalls elf Punkte auf dem Konto und scheinen sich von Woche zu Woche besser zu entwickeln.

Die gute Nachricht zuerst: Die Partien gegen die Spitzenteams aus Brühl, Srbija Mannheim und Bammental sind vorbei. Die schlechte Nachricht: Es gab keine Punkte daraus für die SG Kirchardt. "Die drei Spiele haben dennoch gezeigt, dass wir mithalten können", sagt Stefan Stötzel. Der spielende Co-Trainer der Kirchardter verweist auf das zurückliegende 2:3 in Bammental, in dem seine Mannschaft zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung lag und am Ende den durchaus möglichen Ausgleich nicht gemacht hat.

Das es aus den fünf vorangegangenen Begegnungen bereits elf Punkte gab, stehen die Kirchardter immer noch ordentlich da. Doch die Tabelle ist sehr eng zusammengerückt, wie Stötzel richtig einschätzt: "Mittlerweile haben wir genauso viele Punkte wie der Relegationsplatz." Auf jenem liegt mit dem ASC Neuenheim der kommende Gegner. Deshalb will der 30-Jährige auch nichts von einer vermeintlichen Favoritenrolle wissen: "Das unterschreibe ich so nicht, jedes einzelne Spiel hat bislang gezeigt, dass Kleinigkeiten entscheiden, deshalb wird das jetzt auch wieder eine 50:50-Geschichte." Der heimische Platz sollte aber auf jeden Vorteil bieten und darüber hinaus haben die Kirchardter im Vergleich zu den Heidelbergern eine deutlich erfahrenere Mannschaft.