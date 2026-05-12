Chancenplus ohne Ertrag

– Foto: Philipp Reichelt

Anderten erspielt sich die besseren Möglichkeiten, lässt die Tore aber liegen und muss sich mit einem Punkt begnügen.

Vor allem in der ersten Halbzeit sah Faust seine Mannschaft im Vorteil: „Wir hatten gute Einschussmöglichkeiten und müssen eigentlich in Führung gehen. Wir waren mehrfach frei vor dem Tor, treffen aber leider nicht.“ Lehrte kam ebenfalls zu Möglichkeiten, blieb offensiv insgesamt aber weniger zwingend. „Lehrte hatte in der ersten Halbzeit einen Lattentreffer, ansonsten haben sie zwar bis zum Sechzehner ordentlich gespielt, aber der letzte Pass hat gefehlt, um wirklich klare Torchancen herauszuspielen“, erklärte Faust.

Die Sportfreunde Anderten haben sich am 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 mit 0:0 vom FC Lehrtegetrennt. In einer intensiven Partie erspielte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Faust die klareren Torchancen, ließ diese jedoch ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anderten den Druck weiter. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft, haben gut nach vorne gespielt und uns weitere sehr gute Torchancen erarbeitet.“ Auch ein weiterer Lattentreffer sprang dabei heraus. Dennoch blieb der Torerfolg aus.

Entsprechend kritisch fiel die Einordnung des Trainers aus: „Am Ende machen wir die Tore aber nicht, und das müssen wir uns vorwerfen.“ Über die gesamte Spielzeit habe seine Mannschaft aus seiner Sicht die besseren Möglichkeiten gehabt: „Deshalb fühlt es sich auf der einen Seite so an, als hätten wir zwei Punkte verschenkt.“

Gleichzeitig zog Faust auch Positives aus den vergangenen Wochen. „Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wir aus den letzten drei Spielen insgesamt sieben Punkte geholt und dabei kein Gegentor kassiert haben.“ Besonders defensiv habe sich seine Mannschaft stabilisiert: „Defensiv haben wir das also sehr gut gemacht.“

Das Spiel beschrieb Faust als intensiv, aber fair: „Der FC Lehrte spielt aber sehr fair und bringt eine gute körperliche Präsenz mit. Meine Mannschaft hat da gut dagegengehalten.“ Auch den Gegner lobte er ausdrücklich: „Lehrte ist eine richtig gute Mannschaft, das muss man anerkennen. Was sie fußballerisch gezeigt haben, war absolut ordentlich.“ Zum Abschluss richtete Faust noch Worte an den Gegner: „Zum Schluss wünsche ich der Mannschaft von Kesip Caran alles Gute für die restliche Saison.“

Mit dem Remis bleibt Anderten mit 34 Punkten auf Rang elf und hält den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter aufrecht.

Sportfreunde Anderten – FC Lehrte 0:0

Sportfreunde Anderten: Alexander Pascal Pydd, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson (50. Niklas Barfigo), Niclas Andräe, Joe Ong, Robert Fech, Niclas-Sebastian Spilner, Julian Weigold (83. Max Kloss), Leon Beulke, Jan Kloßek (81. Olrik Alves), Jonas Frederic Hasenclever - Trainer: Tobias Faust

FC Lehrte: Marcel Köhring, Jahkai Richards, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Vincent Jochim, Ephraim Owusu-Kyei, Joelle Richard Lyte, Adrian Dirk Hollstein (83. Ivan Kravchenko), Finn Jüttner (81. Kesip Caran), Lukas Hans Hübner, Dante Alexander Lyte - Trainer: Kesip Caran

Schiedsrichter: Gordon Eckert

Tore: keine Tore