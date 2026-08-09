Chancenplus bleibt unbelohnt: 96 verliert zum Auftakt in Cottbus

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Der Saisonauftakt in der Lausitz begann für Hannover 96 mit einer rund zehnminütigen Verzögerung. Das Funkgerät des Schiedsrichtergespanns um Lars Erbst war vor dem Anpfiff ausgefallen. Christian Titz setzte dabei auf dieselbe Startelf wie bei der Generalprobe gegen PEC Zwolle.

Stattdessen gingen die Gastgeber in Führung. Tolcay Cigerci hob einen Freistoß über die Mauer, Bundu fälschte den Ball unglücklich ab und machte ihn damit für Pascal Loretz unhaltbar (14.).

Auf dem Platz gehörte die erste Chance den Gästen. Mustapha Bundu zog von links nach innen und verfehlte den rechten Pfosten nur knapp (8.). Zwei Minuten später profitierte Hannover von einem Fehler von Cottbus-Torhüter Marcel Lotka. Bundu leitete den Ball auf Lars Gindorf weiter, der jedoch keinen Weg am Schlussmann vorbei fand.

Der Ausgleich war schließlich die Konsequenz der zunehmenden Überlegenheit. Bundu brachte den Ball von rechts scharf in die Mitte, die Cottbuser Defensive klärte nicht entscheidend. Maurice Neubauer nahm den Ball direkt und traf flach zum 1:1 (28.).

Die Antwort der Roten folgte mit zunehmendem Druck. Hannover kam innerhalb weniger Minuten zu mehreren Möglichkeiten, doch zunächst fehlte die Präzision im Abschluss. Auch einen Schlenzer von Kolja Oudenne parierte Lotka stark (25.).

Hannover blieb gefährlicher. Benjamin Källman köpfte eine präzise Hereingabe von Gindorf knapp am Tor vorbei (35.), weitere Großchancen blieben ebenfalls ungenutzt. Lotka verhinderte mehrfach die Führung der Gäste.

Damit ging es trotz eines deutlichen Chancenplus von Hannover mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Spiel zunächst. Benedikt Pichler hatte kurz nach seiner Einwechslung die Führung auf dem Kopf, setzte den Ball aber haarscharf neben das Tor (63.). Nur eine Minute später zwang Oudenne Lotka erneut zu einer starken Parade.

Dann wiederholte sich das Muster der ersten Halbzeit: Hannover hatte die Gelegenheit, Cottbus erzielte den Treffer. Pascal Loretz kam im Strafraum gegen Moritz Hannemann zu spät und brachte den Cottbuser zu Fall. Cigerci verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (72.).

Sechs Minuten später erhöhte Justin Butler auf 3:1. Der Cottbuser kam aus spitzem Winkel zum Abschluss und traf ins rechte Toreck (78.). Mit dem zweiten Treffer innerhalb kurzer Zeit gewann der Aufsteiger sichtbar an Sicherheit.

Hannover versuchte anschließend, noch einmal heranzukommen. Gegen die kompakte Defensive der Gastgeber fanden die Roten jedoch kaum noch Lücken. Die Aufholjagd blieb aus.

Etcibasi feiert Profidebüt

In der 80. Minute kam Taycan Etcibasi für Lars Gindorf ins Spiel und absolvierte damit seine ersten Minuten im Profifußball. Der Offensivspieler war aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund nach Hannover gewechselt.

Für 96 endet der erste Spieltag damit mit einer Niederlage, obwohl die Mannschaft insbesondere vor der Pause die besseren Möglichkeiten hatte. Cottbus erwies sich dagegen als effizienter und nutzte seine entscheidenden Chancen nach dem Seitenwechsel.

Am kommenden Sonntag steht bereits das erste Heimspiel der Saison an. In der Heinz von Heiden Arena empfängt Hannover 96 den VfL Wolfsburg zum Niedersachsen-Duell. Anstoß ist um 13.30 Uhr.