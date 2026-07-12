Chancenloser VfR gegen seriöse Lilien SVD holt 12:0-Kantersieg von Christopher Frank · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Lilien-Verteidiger Matej Maglica drückte der zweiten Hälfte mit zwei wuchtigen Kopfballtoren seinen Stempel auf. Ob der umworbene Kroate den Lilien erhalten bleibt, ist aktuell nicht abzusehen. Foto: Joaquim Ferreira

Fehlheim. Nach dem 12:0-Kantersieg beim Gruppenligisten SG Arheilgen hat Zweitligist SV Darmstadt 98 auch sein zweites Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung deutlich gewonnen. Im Fehlheimer Sportpark bezwang die Elf von Trainer Florian Kohfeldt am Samstagnachmittag den Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim mit 8:0 (4:0).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Kohfeldt schickte eine Startelf ins Rennen, die es so noch nie zuvor gegeben hatte. Im Tor ersetzte Alexander Brunst Kapitän Marcel Schuhen, der in Darmstadt geblieben war, um eine Trainingseinheit zu absolvieren. Ebenso fehlten Killian Corredor, der vor einem Wechsel nach Frankreich steht, der werdende Vater Sergio Lopez sowie die angeschlagenen Patric Pfeiffer und Raoul Petretta. Als linker Verteidiger fungierte zunächst U21-Akteur Kelvin Kunstmann. Eine Chance von Anfang an erhielt auch Eigengewächs Manolo Merx. Von den Neuzugängen standen Yannik Lührs, Ibrahim El Kadiri und Lance Duijvestijn in der ersten Lilien-Elf.

Darmstadt-Coach Kohfeldt lobt den Gegner und das eigene Team Im Vergleich zur Partie in Arheilgen wurden die Lilien von den „Rasenspielern“ etwas mehr gefordert. „Fehlheim ist schon eine sehr ordentliche Amateurmannschaft“, lobte Kohfeldt die tapferen Gastgeber. In einer „Phase hoher Ermüdung“, wie er den aktuellen Stand seines Teams bezeichnete, setzte die Hitze beiden Teams noch einmal zu, das Thermometer zeigte beim Anpfiff 32 Grad Celsius an. Fast schon folgerichtig freute sich Kohfeldt nach dem „zufriedenstellenden Test“ nicht nur über die acht geschossenen Tore und darüber, „dass hinten die Null stand“, sondern auch darüber, „dass alle gesund geblieben sind, die gespielt haben“. VfR-Trainer Sebastian Lindner hatte vor der Partie angekündigt, den Zweitliga-Profis das Leben so schwer machen zu wollen – und das taten seine Schützlinge, bei denen mit Kevin Darmstädter eine Ex-Lilie zwischen den Pfosten stand, auch. Es wurde in einigen Situationen aber auch deutlich, dass der VfR den nach Hummetroth abgewanderten Torjäger Marc Perchner (noch) nicht ersetzen kann. Allein Paul Herbel hatte in Halbzeit eins gleich vier ordentliche Gelegenheiten, scheiterte aber entweder an Lilien-Keeper Alexander Brunst oder an der fehlenden Genauigkeit.