Chancenloser VfR gegen seriöse Lilien

Fehlheim. Nach dem 12:0-Kantersieg beim Gruppenligisten SG Arheilgen hat Zweitligist SV Darmstadt 98 auch sein zweites Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung deutlich gewonnen. Im Fehlheimer Sportpark bezwang die Elf von Trainer Florian Kohfeldt am Samstagnachmittag den Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim mit 8:0 (4:0).
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Kohfeldt schickte eine Startelf ins Rennen, die es so noch nie zuvor gegeben hatte. Im Tor ersetzte Alexander Brunst Kapitän Marcel Schuhen, der in Darmstadt geblieben war, um eine Trainingseinheit zu absolvieren. Ebenso fehlten Killian Corredor, der vor einem Wechsel nach Frankreich steht, der werdende Vater Sergio Lopez sowie die angeschlagenen Patric Pfeiffer und Raoul Petretta. Als linker Verteidiger fungierte zunächst U21-Akteur Kelvin Kunstmann. Eine Chance von Anfang an erhielt auch Eigengewächs Manolo Merx. Von den Neuzugängen standen Yannik Lührs, Ibrahim El Kadiri und Lance Duijvestijn in der ersten Lilien-Elf.
Im Vergleich zur Partie in Arheilgen wurden die Lilien von den „Rasenspielern“ etwas mehr gefordert. „Fehlheim ist schon eine sehr ordentliche Amateurmannschaft“, lobte Kohfeldt die tapferen Gastgeber. In einer „Phase hoher Ermüdung“, wie er den aktuellen Stand seines Teams bezeichnete, setzte die Hitze beiden Teams noch einmal zu, das Thermometer zeigte beim Anpfiff 32 Grad Celsius an. Fast schon folgerichtig freute sich Kohfeldt nach dem „zufriedenstellenden Test“ nicht nur über die acht geschossenen Tore und darüber, „dass hinten die Null stand“, sondern auch darüber, „dass alle gesund geblieben sind, die gespielt haben“.
VfR-Trainer Sebastian Lindner hatte vor der Partie angekündigt, den Zweitliga-Profis das Leben so schwer machen zu wollen – und das taten seine Schützlinge, bei denen mit Kevin Darmstädter eine Ex-Lilie zwischen den Pfosten stand, auch. Es wurde in einigen Situationen aber auch deutlich, dass der VfR den nach Hummetroth abgewanderten Torjäger Marc Perchner (noch) nicht ersetzen kann. Allein Paul Herbel hatte in Halbzeit eins gleich vier ordentliche Gelegenheiten, scheiterte aber entweder an Lilien-Keeper Alexander Brunst oder an der fehlenden Genauigkeit.
In der Defensive der Fehlheimer taten sich dagegen immer wieder Lücken auf, insbesondere der pfeilschnelle und ungemein trickreiche Lilien-Neuzugang Ibrahim El-Kadiri war kaum zu halten. Der Marokkaner war es auch, der das schönste Tor der ersten Halbzeit markierte (9.). Kurz zuvor hatte Fynn Lakenmacher den Torreigen für den Zweitligisten eröffnet. Auch Youngster Manolo Merx stellte seine Offensivqualitäten mehrfach unter Beweis: Nur wenige Augenblicke nach El Kadiris Treffer war er zunächst am 3:0 durch Ersatz-Kapitän Matthias Bader beteiligt. Den Treffer zum 4:0-Halbzeitstand markierte der 17-Jährige dann selbst.
„Wenn man mäkeln will, müssen wir da noch ein paar Tore mehr machen“, blickte Kohfeldt nach dem Schlusspfiff auf die erste Hälfte zurück. Doch letztlich überwog auch für den Lilien-Coach das Positive. „Es waren schöne Kombinationen dabei, die Abstimmung wird immer besser, das Defensivverhalten hat heute gut funktioniert“, sagte er.
Nach der Pause brachte Kohfeldt gleich neun frische Kräfte – darunter Torhüter Benedikt Börner, Youngster Liam Braun, Matej Maglica, über den seit mehreren Tagen Wechselgerüchte kursieren, Meldin Dreskovic, dessen Zukunft am Böllenfalltor ebenfalls ungewiss ist, sowie Neuzugang Lars Kehl. Aus der Startelf blieben lediglich Lakenmacher und Merx auf dem Feld. Maglica übernahm die Kapitänsbinde von Matthias Bader.
Es dauerte in der Folge einige Minuten, ehe die neu formierten Lilien den nächsten Treffer folgen ließen. Nach einem Foul an Yosuke Furukawa im VfR-Strafraum verwandelte Kehl den fälligen Elfmeter nach einer knappen Stunde sicher zum 5:0. Kurz darauf machte Maglica nach mustergültiger Freistoß-Flanke von Kehl das halbe Dutzend voll (76.). Abermals der Kroate per Kopf (81.) sowie der eingewechselte Youngster Mika Schlosser (83.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe.
Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Lilien am Dienstag, 14. Juli. Gegner um 18 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor ist dann Regionalligist FC Homburg. Drei Tage später steht dann noch ein weiterer Test bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf an, ehe es am nächsten Wochenende ins Trainingslager nach Bad Wörishofen geht. Dort kommt es dann zu einem weiteren Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.