Chancenlose Reserve-Teams Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Die Kluft zwischen ersten und zweiten Mannschaften wird immer größer +++ Christian Ries und der SV Treschklingen II kämpfen jede Woche darum genügend Spieler zu bekommen

"Zurzeit sind wir fast eine Hobby-Mannschaft, die sich sonntags eben zu den Spielen trifft", redet Christian Ries nicht lange um den heißen Brei herum. Der Trainer des SV Treschklingen II muss jede Woche darum kämpfen, genügend Spieler für die Punktspiele zu bekommen. Mit viel Spaß als Belohnung kann er dabei nicht dienen und sagt: "Wir wollten von vorneherein nicht in die B1-Staffel."

Es ist das alte Lied. Für Reserve-Teams ist die Kreisklasse B1 viel zu stark, in der untersten Klasse des Kreises klaffen die spielerischen Qualitäten der Mannschaften extrem weit auseinander. Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem es kein Endergebnis mit einer zweistelligen Tordifferenz gibt. Vergangenes Wochenende gab es davon sogar zwei, Tiefenbach/Östringen ging gegen Berwangen baden (0:15) und Treschklingen hatte in Ehrstädt nichts zu bestellen (0:11). "Eine halbe Stunde haben wir ganz ordentlich mitgespielt", so Ries, der weitererzählt, "dann hat unser Torhüter wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen und es nahm keinen schönen Verlauf bis zum Schluss."

Die Aussichten für die kommenden Wochen sind kaum besser. In Treschklingen lautet das primäre Ziel durchkommen bis zur Winterpause. "Wir haben derzeit acht Verletzte, dazu kommt die Erkältungszeit, wir müssen jetzt irgendwie die Winterpause erreichen", hofft Ries auf keine weiteren Ausfälle. Der 31-Jährige hat selbst das ein oder andere Mal ausgeholfen, obwohl es die lädierten Knochen eigentlich nicht mehr erlauben.