Chancenlose Gäste oder Überraschung möglich?

– Foto: Volkhard Patten

SV Heiligenfelde reist als Tabellensechzehnter nach Bückeburg, um trotz der prekären Lage im Abstiegskampf noch einmal alles zu geben. Trainer Pascal Witt blickt auf eine anspruchsvolle Aufgabe: „Zum kommenden Spiel, ja, wird ein anspruchsvolles Spiel. Ja, wir müssen alles reinwerfen, mal wieder, müssen super verteidigen und dann auf den Lucky Punch vorne hoffen und dann gucken, ob wir da Punkte mitnehmen. Wird nicht leicht das Spiel, aber ein Spiel muss auch erstmal gespielt werden, damit man das Ergebnis kennt. Dementsprechend steht es zu Beginn 0-0 und was am Ende da steht, wissen wir nicht. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, Punkte mitzunehmen.“

Die Bückeburger gehen nach einem klaren 3:0-Erfolg gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke als Favorit in die Partie. Co-Trainer Michael Evers warnt jedoch vor Leichtsinn: „Angesichts der tabellarischen Situation sind wir natürlich Favorit und wollen diese Rolle auch unbedingt bestätigen, zumal wir letzte Woche beim Auswärtsspiel in Steimbke durchaus überzeugen konnten. Wir wissen aber auch, dass Heiligenfelde durchaus in der Lage ist, uns vor Probleme zu stellen, wenn wir nicht zielstrebig genug sind. Die Mannschaft ist heiß und brennt darauf, den nächsten Sieg einzufahren. Außerdem gilt es, ein wenig Selbstvertrauen für das kommende Spiel gegen Twistringen zu tanken.“