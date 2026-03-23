Chancenlos nach Unterzahl

Dabei sah es fast eine komplette Halbzeit lang danach aus, als würde der FCC den gastgebenden Himmelblauen, die mit großen Personalsorgen in die Partie gingen, das Nachsehen geben.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
FCC-Trainer Volkan Uluc nahm Moritz Fritz und Emeka Oduah aus der Partie und brachte Paul Krämer, der auf die Linksverteidigerposition rückte, sowie Jannes Werner, der auf der Doppelsechs neben Justin Schau agierte. Jena war deutlich anzumerken, dass man sich auch zu zehnt nicht geschlagen geben und um den Sieg kämpfen würde. Doch nach fünf Minuten dann der brutrake Dämpfer. CFC-Kicker Tom Baugart stand nach der ersten Chemnitzer Ecke an der Strafraumgrenze völlig blank und verwandelte per Direktabnahme und mit dem Glück, dass der Ball noch von Justin Schau abgefälscht wurde, zum 2:1 für den CFC (51.). Und es kam noch dicker. Fünf Minuten später entschied Tobias Stockinger die Partie, als er ein zu kurzes Rückspiel auf Marius Liesegang aufnahm und auf 3:1 stellte (56.). Zwar bemühte sich der FCC weiter, das Ergebnis zu korrigieren und hatte auch mehr vom Spiel, doch sollte gegen tief stehende und auf Konter lauernde Gastgeber keine nennenswerte Möglichkeit mehr herausspringen. Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor ins Spiel gekommene Damer, der einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt zum 4:1 verwandelte - gleichbedeutend mit dem aus Jenaer Sicht ernüchternden Endstand (90.).