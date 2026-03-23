Chancenlos in Wasserburg: Unterhaching II verliert das Topspiel klar Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Unterhaching II verlor das Topspiel der Landesliga Südost. – Foto: Markus Nebl

Der TSV Wasserburg festigt die Tabellenführung mit einem klaren Sieg. Vor 805 Zuschauern war Unterhaching II chancenlos.

Es war das Topspiel Erster gegen Zweiter und das Ergebnis der 90 Minuten war unmissverständlich. Beim Spitzenspiel der Landesliga Südost ließ Tabellenführer TSV Wasserburg beim 3:0 (1:0) dem Zweiten SpVgg Unterhaching II nicht den Hauch einer Chance. Die Gäste aus Unterhaching hatten zwar durch Jason Eckl den ersten Torschuss der Partie (7.), aber dann sah die Rekordkulisse von 805 Zuschauern genau das, was die meisten sehen wollten. Wasserburg kontrollierte das Geschehen und spielte Erwachsenenfußball in einer Art und Weise, der Hachings Bubis nichts entgegensetzen konnten. Das Spiel der Gastgeber ist Körperlichkeit, Kampf und Intensität in absoluter Reinkultur. Und so hat man nun alle vier Spiele nach der Winterpause gewonnen mit 19:4 Toren. Damit ist Wasserburg nach dem Machtspiel gegen Haching der Meisterfavorit Nummer eins.