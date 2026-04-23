Chancenlos im Nachholspiel

Auch im nachgeholten kleinen Derby auf der Albhöhe blieb unsere Reserve über die kompletten 90 Minuten blass und somit im dritten Spiel in Folge punkt- und torlos. Die Partie brauchte einige Zeit, um Torraumszenen zu bieten, innerhalb von drei Minuten erspielten sich die Hausherren dann jedoch durch Häfele (25.) und Hofmann (28.) ihren Zwei-Tore-Pausenvorsprung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hielt Schorer gegen Altinger einen Foulelfmeter und bewahrte seine Farben damit vor einem höheren Rückstand (41.). Offensiv kam von der TSV-Elf so gut wie nichts, im ersten Abschnitt war kein einziger Torabschluss zu verzeichnen.

In den zweiten Durchgang starteten die Gäste dann zumindest mit einem leichten optischen Übergewicht, wobei Wagner und Weiß mit ihren Abschlüssen erfolglos blieben. Das erste Mal eingreifen musste der junge FCB-Keeper bei einem Freistoß von Ernst, der den Auerbachern aber sogleich um die Ohren flog. Die Hausherren konterten die aufgerückte TSV-Mannschaft gnadenlos aus und erzielten das 3:0 (74.). Sekunden vor dem Ende setzte Hofmann mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Die Punkte bleiben also allesamt auf der Albhöhe, wenngleich die Busenbacher Reserve dafür wahrlich nicht über sich hinauswachsen musste.