Chancenlos! Harmloses Schleiz unterliegt in Arnstadt

– Foto: Christian Igel

Damit ging es wesentlich klarer zu als noch bei der knappen Niederlage im Hinspiel – obwohl die Rennstädter munter und deshalb vielversprechend in die Partie starteten. Dorn setzte einen ersten Abschluss drüber. Dann blieb Patrick Runknagels Pfeife bei grenzwertigem Einsteigen im Arnstädter Strafraum stumm. Die Hausherren kamen nun besser ins Spiel, doch sowohl Hädrich als auch Messing per Kopfball setzten den Ball über das Tor. Brömel machte es wenig später besser und traf im Nachsetzen per Kopf zur Führung für die Bachstädter (25.). Kapitän Varnhagen baute diese freistehend nach einem Einwurf kurz vor der Pause aus (42.).

Zu einer Aufholjagd wie in der Vorwoche kam es nicht. Zu harmlos waren die Schwarz-Gelben nach vorn – auch weil die beiden Kapitäne Pohl und Berger wegen der fünften Gelben fehlten. Stattdessen besorgte Hädrich nach eigener Balleroberung den Endstand (78.).