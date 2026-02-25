Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Chancenlos! Harmloses Schleiz unterliegt in Arnstadt
Auch in der Höhe verdient, mussten die Schleizer Thüringenligafußballer am 21. Februar 2026 punktlos die Heimreise antreten.
von L. Broßmann / FSV Schleiz · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Damit ging es wesentlich klarer zu als noch bei der knappen Niederlage im Hinspiel – obwohl die Rennstädter munter und deshalb vielversprechend in die Partie starteten. Dorn setzte einen ersten Abschluss drüber. Dann blieb Patrick Runknagels Pfeife bei grenzwertigem Einsteigen im Arnstädter Strafraum stumm. Die Hausherren kamen nun besser ins Spiel, doch sowohl Hädrich als auch Messing per Kopfball setzten den Ball über das Tor. Brömel machte es wenig später besser und traf im Nachsetzen per Kopf zur Führung für die Bachstädter (25.). Kapitän Varnhagen baute diese freistehend nach einem Einwurf kurz vor der Pause aus (42.).
Zu einer Aufholjagd wie in der Vorwoche kam es nicht. Zu harmlos waren die Schwarz-Gelben nach vorn – auch weil die beiden Kapitäne Pohl und Berger wegen der fünften Gelben fehlten. Stattdessen besorgte Hädrich nach eigener Balleroberung den Endstand (78.).
Roger Fritzschs Statement zum Spiel: "Es ist eine auch in der Höhe völlig verdiente Niederlage! Wir haben zwar sehr gut begonnen, waren in der Anfangsphase auch die bessere Mannschaft, hatten dann aber extremes Pech, dass wir vom sonst sehr guten Schiedsrichter einen klaren Strafstoß nicht erhalten. Aber mehr war heute von uns nicht zu sehen! Arnstadt hat es wie erwartet mit viel Ruhe und Geduld gespielt und ihre zwei Chancen vor der Halbzeitpause eiskalt genutzt. Auch im zweiten Durchgang hatten wir keine richtige Durchschlagskraft und Arnstadt spielte es wie eine Topmannschaft zu Ende! Wir könnten es uns jetzt einfach machen und alles auf die Vielzahl der Ausfälle schieben; aber mit bisschen Hacke, Spitze, Zirkusfußball kann man in der Verbandsliga und erst recht nicht bei Arnstadt bestehen! Trotz der bitteren Niederlage haben wir ein starkes Comeback von Lukas Nietsch und einen bärenstarken Andre Hoyer gesehen!"