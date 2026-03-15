 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Chancenlos gegen den Tabellenführer

von Jürgen Kleinhans · Heute, 12:53 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga B Wolfhagen 70/71
Volkmarsen II
SG SV Balhorn II
So., 07.03.1971, 13:15 Uhr
SG SV Balhorn / TSV Istha
SG SV Balhorn / TSV IsthaSG SV Balhorn II
VfR Volkmarsen
VfR VolkmarsenVolkmarsen II
0
4
Abpfiff

Torhüter Günther Degenhardt war der überragende Mann auf dem Feld!

Gegen den Tabellenführer der Resergruppe hatte die SG keine Chance zu gewinnen. Pausenlos szand das Gehäuse von Günther Degenhardt unter Beschuß. Er hechtete von einer Ecke zur anderen und machte den Volkmarser Stürmern das Toreschießen schwer. Kurz nach Spielbeginn hielt er auch noch einen Handeelfmeter. Die Stürmer der SG spielten schlecht und ideenlos.

HS