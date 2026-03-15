Chancenlos gegen den Tabellenführer

Torhüter Günther Degenhardt war der überragende Mann auf dem Feld!

Gegen den Tabellenführer der Resergruppe hatte die SG keine Chance zu gewinnen. Pausenlos szand das Gehäuse von Günther Degenhardt unter Beschuß. Er hechtete von einer Ecke zur anderen und machte den Volkmarser Stürmern das Toreschießen schwer. Kurz nach Spielbeginn hielt er auch noch einen Handeelfmeter. Die Stürmer der SG spielten schlecht und ideenlos.