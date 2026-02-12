Chancenlos gegen den Spitzenreiter

Dabei begann Jena vor der bemerkenswerten Kulisse von mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus mutig und versteckte sich nicht gegen den haushohen Favoriten von der Isar...
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Die Halbzeitpause nutzte das Wetter, um sich über dem Sportfeld weiter abzuregnen, während die Trainer beider Teams einige Wechsel vornahmen. Auf Jenaer Seite kamen Lisa Gora und Rieke Tietz für Gwen Mummert und Helen Börner in die Partie, während auf Münchener Seite Barbara Dunst für Linda Dallmann ins Spiel kam. An der Statik des Spiels indes änderte dies nichts. Der FCB dominierte weiterhin, während sich der FCC tapfer gegen die übermächtige Qualität der Münchnerinnen wehrte. Aber gegen den strammen Schuss von Stanway, der ins lange Eck des FCC-Tores zischte, vermochte dies dennoch nichts auszurichten (51.). Nach einer Stunde Spielzeit vollendete dann Pernille Harder einen sehenswerten Angriff des FCB zum 5:0 für die Münchnerinnen, die die Szenerie nach Belieben bestimmten. Um ein Haar hätte sich der FCC für sein leidenschaftliches Dagegenhalten mit einem Tor belohnt. Doch den in der 84. Minute fälligen Foulelfmeter für den FCC setzte Lisa Gora, die zu genau Maß nahm, an den Pfosten, so dass Jena der Ehrentreffer versagt blieb. Stattdessen veredelte Bayerns Imade eine mustergültige Flanke von der rechten Seite per Kopf und machte so das halbe Dutzend voll - gleichbedeutend mit dem Endstand.
Für den FCC, der seine Punkte im Kampf um den Klassenerhalt woanders holen muss - und ganz sicher auch kann - geht es bereits am kommenden Wochenende weiter, wenn am Sonntag (15.02.) das Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht ansteht. Anstoß in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld ist 16 Uhr.