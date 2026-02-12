Chancenlos gegen den Spitzenreiter

In der fünften Spielminute war es Startelfdebütantin Helen Börner, die im gegnerischen Strafraum den Ball am Fuß hatte, jedoch nicht zum Abschluss kam. Die in dieser Saison ungeschlagenen Münchnerinnen bestimmten das Geschehen, taten sich aber zunächst schwer gegen eine gut gegen den Ball arbeitende Jenaer Mannschaft. Es dauerte eine knappe Vierrtelstunde, bis Jasmin Janning im Jenaer Kasten nach der ersten Ecke der Münchnerinnen erstmals eingreifen musste, auch wenn der Kopfball von Viggosdottir noch keine wirkliche Herausforderung für Jenas Schlussfrau darstellte. Doch in der 18. Spielminute musste sie dann doch ein erstes Mal hinter sich greifen, als Jovana Damnjanovic den Ball flach und punktgenau ins lange Eck zum 1:0 für die Bayern zirkelte. Edna Imade versuchte es wenig später aus der Distanz. Doch Jannings Fingerspitzen verhinderten das 2:0 für die Gäste (21.). Nach 25 Minuten wurde es laut im Stadion, als sich Suya Haering auf der linken Seite durchsetzte, sich den Ball jedoch etwas zu weit vorlegte, der so zur Beute von Bayern-Keeperin Grohs wurde. Im Gegenzug dann das Tor für die Bayern - und wieder war es Damnjanovic, die dieses Mal frei vor Janning auftauchte und ihr mit einem eiskalten Abschluss ins linke untere Eck keine Chance ließ (26.). Damit lief das Spiel früh in den vorhersehbaren Bahnen. Die Bayern hatten das Spiel im Griff und bestimmten den Takt. Nach einer langen Ballbesitzphase über fast 20 Stationen landete der Ball letztlich bei Tanikawa, die die Kugel aus bester Position sehenswert ins Tor bugsierte (39.). Damit war noch vor Ende der ersten Halbzeit klar, dass das erhoffte Fuballwunder gegen die Fußballriesen aus der bayerischen Landeshauptstadt in dieser Saison nach dem bemerkenswerten 0:0 im Hinspiel in Jena kein zweites Mal geschehen würde.

Die Halbzeitpause nutzte das Wetter, um sich über dem Sportfeld weiter abzuregnen, während die Trainer beider Teams einige Wechsel vornahmen. Auf Jenaer Seite kamen Lisa Gora und Rieke Tietz für Gwen Mummert und Helen Börner in die Partie, während auf Münchener Seite Barbara Dunst für Linda Dallmann ins Spiel kam. An der Statik des Spiels indes änderte dies nichts. Der FCB dominierte weiterhin, während sich der FCC tapfer gegen die übermächtige Qualität der Münchnerinnen wehrte. Aber gegen den strammen Schuss von Stanway, der ins lange Eck des FCC-Tores zischte, vermochte dies dennoch nichts auszurichten (51.). Nach einer Stunde Spielzeit vollendete dann Pernille Harder einen sehenswerten Angriff des FCB zum 5:0 für die Münchnerinnen, die die Szenerie nach Belieben bestimmten. Um ein Haar hätte sich der FCC für sein leidenschaftliches Dagegenhalten mit einem Tor belohnt. Doch den in der 84. Minute fälligen Foulelfmeter für den FCC setzte Lisa Gora, die zu genau Maß nahm, an den Pfosten, so dass Jena der Ehrentreffer versagt blieb. Stattdessen veredelte Bayerns Imade eine mustergültige Flanke von der rechten Seite per Kopf und machte so das halbe Dutzend voll - gleichbedeutend mit dem Endstand.