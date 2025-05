Chancenlos gegen Deisenhofen: Aichs 23. Saisonniederlage steht schon zur Halbzeit fest

Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Duell zwischen dem bereits abgestiegenen FC Aich und der U23 des FC Deisenhofen.

Aich – Im vorletzten Heimspiel der laufenden Saison empfing der bereits abgestiegene FC Aich am Sonntagnachmittag die Youngsters des FC Deisenhofen II. Bei regnerischem Wetter fanden nur noch knapp 50 Zuschauer den Weg in den Aicher Sportpark und erlebten mit 1:5 (1:4) die 23. Niederlage des Dorfvereins. Unter der Leitung von Schiedsrichter Deniz Ciftci (TSV West) hatten die Aicher Absteiger anfangs dem Sturmlauf der Gäste aus Deisenhofen nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. In regelmäßigen Abständen und ohne großartige Gegenwehr machte die Elf von Aichs Trainer Marcel Aue den Gästen das Leben leicht. Bei den Gegentoren schauten sie praktisch zu.

So konnte Andreas Perneker ohne große Gegenwehr von der Strafraumgrenze abziehen und der Ball schlug unerreichbar für Aichs Schlussmann Quirin Milde unten links ein (9.). Dem 0:2 ging ein Kopfball voraus, der anschließend im Aicher Fünfer für große Verwirrung sorgte und schließlich von Jonas Herrmann über die Torlinie befördert wurde (11.). Ein Freistoß der Deisenhofer auf den langen Pfosten und erneut war die Aicher Hintermannschaft nicht wirklich im Bilde. Henrik Freitag hatte jedenfalls keine Mühe, den Ball zum 3:0 für die Gäste im Aicher Kasten unterzubringen (17.).

Dem FCA drohte ein Debakel. Doch plötzlich kam Aich besser ins Spiel und sowohl Manuel Milde, als auch Kapitän Florian Friedrich hätten den Anschlusstreffer erzielen können. Effektiver zeigten sich die Gäste, die durch Vincent Bürstner auf 4:0 erhöhten, als der Rettungsversuch von Julius Renke zu spät kam. Manuel Milde war es vergönnt, kurz vor der Pause den Aicher Ehrentreffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams nicht mehr den Drang, unbedingt einen Treffer zu erzielen. Aich wehrte sich bis auf einmal erfolgreich gegen weitere Tore der Gäste, kam selbst aber zu keinem Treffer. (Dieter Metzler)