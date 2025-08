Chancenlos gegen Altenerding: Palzing landet auf dem Boden der Realität

Gegen Altenerding setzt es für Palzing eine deutliche Niederlage. Antonius Fischer-Stabauer sieht an seinem Geburtstag Rot.

Palzing – Eine Woche nach dem couragierten Auftritt gegen den SE Freising ist der SVA Palzing in der Bezirksliga Nord hart auf dem Boden der Realität gelandet. Bei der SpVgg Altenerding unterlag der Aufsteiger mit 0:3 – und das auch in dieser Höhe verdient.

Schon früh deutete sich an, dass es für die Palzinger ein schwerer Nachmittag werden würde. Bereits in der fünften Minute traf Wiam Takruri zur Führung für die Gastgeber. Nach einem Freistoß ließ er einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte aus kurzer Distanz. Nicht nur in dieser Situation waren die Palzinger nicht im Bilde. „Wir kamen das ganze Spiel immer einen Schritt zu spät. Sie waren läuferisch und technisch einfach besser”, musste Trainer Enes Mehmedovic anerkennen.