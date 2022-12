Chancenlos beim Spitzenreiter Wiederum mit einigen Fehlenden, die in die Stammformation gehören, und lediglich zwei Mann auf der Ersatzbank trat man die Reise zum Tabellenführer an.

Immerhin hielten die Teicheler die Startphase ohne Gegentor durch. In der zehnten Minute wurde ihnen sogar ein Strafstoß verwehrt. Häußer lief allein Richtung Tor und wurde von hinten gefoult. Eigentlich, so Beobachter, eine sonnenklare „Elfersache.“ 8 Minuten später aber krachte es auf der Gegenseite. Nach flotter Kombination wurde Seidel von Engler im Strafraum frei gespielt. Er konnte sich die Ecke aussuchen und ließ Salomon keine Chance. Neustadt blieb dominant, versuchte sich oft über außen durchzuspielen, konnte aber beim letzten Pass von Traktor gestoppt werden. Nach einer guten halben Stunde hatte Teichel im Anschluss an eine Ecke die große Möglichkeit zum Ausgleich. Torwart Mehlhos verhinderte dies mit Glanzparade. Kurz danach schob Neustadts Grimm aus guter Position die Kugel neben Salomons Kasten, ehe es schließlich vor der Pause doch noch zweimal krachte. Grimm, dem sein Widerpart zu viel Zeit gelassen hatte, konnte in aller Ruhe zum 2:0 einschieben (40.). Und in der Nachspielzeit zur ersten Hälfte kam es durch eine „Engler- Doublette“ gar zum 3:0. Nach Ballverlust der Gornitztaler im Mittelfeld konterte Blau-weiß resolut. R.-L- Engler hatte zu M. Engler gelupft, der vollendete und den Spielstand schon wieder in bedenkliche Höhe schraubte. Traktor hatte in diesem Abschnitt wenig an Offensive zeigen können, was gewiss auch mit darin begründet lag, dass gerade in der Offensivabteilung momentan weitere Kräfte fehlen.

Der Start in die zweite Halbzeit machte Teichel Hoffnung, denn Häußer knallte nach gekonnter Ballannahme per Brust und leichter Drehung die Kuller ins lange Eck zum 3:1. Doch die Freude währte keine zehn Minuten. Blau-Weiß legte in Person von Szalek zum 4:1 nach. Ein gewiss als Eingabe gedachter Ball senkte sich im langen Eck unter die Latte. Nun bissen sich die Platzherren erst recht vorn fest. Die Partie lief meist Richtung Gästetor. Cypionka mit Knaller unters Gebälk und Grimm per Kopfball trafen binnen weniger Minuten (62., 68.). und es hieß 6:1. Sollte sich das katastrophale Resultat von Niederpöllnitz wiederholen? Neustadt brachte nochmals frische Kräfte. Es stand wohl mehr die Frage, ob Blau-Weiß weiter trifft oder Traktor noch einmal dagegen halten kann. In der Anfangsphase wusste man ja auch zu verteidigen. Offensichtlich besann man sich dessen und ließ wenigstens keinen Treffer mehr zu. Die nun beginnende Pause wird man in Teichel brauchen, um die Negativhalbserie auszuwerten und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.