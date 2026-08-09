Chancenfestival ohne Sieger SSC Dodesheide dominiert gegen SC Melle 03 II, scheitert aber immer wieder an der eigenen Chancenverwertung von Michael Eggert · Gestern, 18:39 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat sich der SSC Dodesheide in der Bezirksliga gegen den SC Melle 03 II mit einem torlosen 0:0 begnügen müssen. Trotz einer über weite Strecken klar überlegenen Vorstellung und einer Vielzahl guter Möglichkeiten blieb der verdiente Lohn aus.

Bereits in der ersten Halbzeit war der SSC Dodesheide das klar tonangebende Team. Gegen tief stehende Gäste, die auf Konter lauerten, erspielte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Flottmann zahlreiche aussichtsreiche Chancen. Allein aufgrund der Möglichkeiten hätte Dodesheide bereits zur Pause in Führung liegen müssen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Der SSC bestimmte weiterhin das Geschehen und setzte die Gäste unter Druck. Doch immer wieder fehlte im Abschluss die letzte Konzentration. Dodesheide belohnte sich nicht für die starke Leistung und ließ beste Gelegenheiten ungenutzt.

Fast wäre der Spielverlauf in der Nachspielzeit sogar noch völlig auf den Kopf gestellt worden. Nach einem Konter kam Niklas Rudolph zum Schuss, doch ein Dodesheider Abwehrspieler konnte den Ball im letzten Moment noch blocken. So blieb es beim 0:0 – ein Ergebnis, mit dem vor allem die Gäste zufrieden sein dürften. Der SSC Dodesheide muss sich dagegen vorwerfen lassen, trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher Chancen den möglichen Sieg aus der Hand gegeben zu haben.