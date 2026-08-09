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Ligabericht
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Chancenfestival ohne Sieger
SSC Dodesheide dominiert gegen SC Melle 03 II, scheitert aber immer wieder an der eigenen Chancenverwertung
Bei hochsommerlichen Temperaturen hat sich der SSC Dodesheide in der Bezirksliga gegen den SC Melle 03 II mit einem torlosen 0:0 begnügen müssen. Trotz einer über weite Strecken klar überlegenen Vorstellung und einer Vielzahl guter Möglichkeiten blieb der verdiente Lohn aus.
Bereits in der ersten Halbzeit war der SSC Dodesheide das klar tonangebende Team. Gegen tief stehende Gäste, die auf Konter lauerten, erspielte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Flottmann zahlreiche aussichtsreiche Chancen. Allein aufgrund der Möglichkeiten hätte Dodesheide bereits zur Pause in Führung liegen müssen.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Der SSC bestimmte weiterhin das Geschehen und setzte die Gäste unter Druck. Doch immer wieder fehlte im Abschluss die letzte Konzentration. Dodesheide belohnte sich nicht für die starke Leistung und ließ beste Gelegenheiten ungenutzt.
Fast wäre der Spielverlauf in der Nachspielzeit sogar noch völlig auf den Kopf gestellt worden. Nach einem Konter kam Niklas Rudolph zum Schuss, doch ein Dodesheider Abwehrspieler konnte den Ball im letzten Moment noch blocken.
So blieb es beim 0:0 – ein Ergebnis, mit dem vor allem die Gäste zufrieden sein dürften. Der SSC Dodesheide muss sich dagegen vorwerfen lassen, trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher Chancen den möglichen Sieg aus der Hand gegeben zu haben.
"Selten ein so dominates Spiel unsererseits gesehen.
Wir lassen nahezu keine Torchance zu und haben 85% Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte.
Leider machen wir heute aus unseren Möglichkeiten kein Tor. Somit ein Punktgewinn für Melle.
Nun heißt es im Training weitermachen und uns demnächst für die Arbeit selbst belohnen,“ lautet das Statement Trainer Yannick Flottmann.
"Der SSC Dodesheide war heute über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft mit einem sehr hohen Ballbesitzanteil und durchaus gefährlichen Torsituationen. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. In der zweiten Halbzeit einige Anpassungen vorgenommen und bis zum Ende eine enorme Willensleistung gezeigt. Am Ende des Tages sind wir sehr sehr froh, dass wir diesen Auswärtspunkt mitnehmen konnten. Ein glücklicher Auswärtspunkt, aber ein Kompliment an meine Mannschaft für diese sehr disziplinierte Leistung gegen den Ball. Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden,“ sagte uns Trainer Benny Hettwer vom SC Melle 03 II nach dem Spiel.