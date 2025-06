CHANCENAUSWERTUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

Am 01.06.2025 traf die zweite Mannschaft des SV Fortuna Ballendorf in einem spannenden Spiel auf die zweite Garde der TSG Söflingen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie entschied am Ende die bessere Chancenverwertung zugunsten der Gäste aus Söflingen.

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischer Disziplin beider Teams. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, echte Torchancen waren Mangelware. Besonders in der Defensive zeigte Ballendorf eine konzentrierte Leistung. Martin, heute in der Innenverteidigung aufgeboten, war ein echter Rückhalt – er lief nahezu jeden Ball ab und ließ in der Defensive kaum etwas anbrennen.