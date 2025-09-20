Chancen wieder nutzen: TuS Holzkirchen will auswärts gewinnen

Der TuS Holzkirchen fährt an diesem Samstag nach Peterskirchen. Dort wollen die Grün-Weißen endlich die Chancen vor dem Tor nutzen. Erfreulich: Neuzugang Gilbert Diep steht wieder im Kader.

Holzkirchen – Es ist vermutlich das zentrale Problem der Vorsaison gewesen. Schließlich spielte der TuS Holzkirchen in der Saison 2024/25 oft überaus gefällig, doch ein Manko zog sich in nahezu allen Spielen durch: Die Grün-Weißen schafften es nicht, die zahlreichen Torchancen konsequent zu nutzen.

Am vergangenen Wochenende gab es für den TuS gegen Saaldorf ein regelrechtes Déjà-vu. Trotz größtenteils drückender Überlegenheit verlor der TuS mit 1:2. „Ich war schon angefressen wegen des Ergebnisses und weil wir eben die Tore nicht gemacht haben“, sagt Trainer Orhan Akkurt, „aber nicht wegen des Fußballs, den wir gespielt haben.“ Trotzdem soll die Effektivität im Auswärtsspiel am Samstag in Peterskirchen (Anstoß um 18 Uhr) wieder besser werden.

Trainer: „Müssen ruhig bleiben“

Dazu führte der TuS-Übungsleiter während der Woche zahlreiche Einzelgespräche. „Wir müssen ruhig bleiben“, fordert Akkurt. Er kennt solche Situationen als ehemaliger herausragender Torjäger bestens. „Sonst verkrampft man, und man darf es auch nicht erzwingen, das funktioniert im Fußball nicht.“ Die Tore würden „schon wieder automatisch kommen“.

Eine Personalie, die dabei sicherlich helfen kann, ist Neuzugang Gilbert Diep. Der Toptorjäger hat nach seiner Blinddarm-OP (wir berichteten) gut trainiert und wird – früher als erwartet – in Peterskirchen bereits im Kader stehen. „Er ist spielbereit“, betont der Coach. Man merke sofort seine Präsenz, und das täte seiner Mannschaft gut. Realistisch dürfte für Diep, der bislang nur einmal in der zweiten Mannschaft auf dem Feld stand, allerdings nur ein Kurzeinsatz sein.

Junge Spieler ersetzen Verletzte

Unterdessen wird Akkurt seine Mannschaft ohnehin umbauen müssen. Tim Feldbrach meldete sich unter der Woche krank. Sein Einsatz erscheint mehr als fraglich. Zudem wiegt der Ausfall von Alexander Zetterer schwer. Der Innenverteidiger verletzte sich gegen Saaldorf wohl schwer am Arm. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, aber die TuS-Verantwortlichen rechnen mit einem längeren Ausfall.

So dürfte der junge Maximilian Avril wieder in die Innenverteidigung rücken und den Platz neben Lukas Krepek einnehmen. „Ich mache mir da keine Gedanken. Die beiden machen es gut“, meint Akkurt. „Aber wir haben sonst auf der Position nicht viele Alternativen.“ Bastian Eckl wird wohl im zentralen Mittelfeld wieder von Anfang an auflaufen.

Derweil dürfte den TuS in Peterskirchen eine schwere Aufgabe erwarten. „Wir werden uns den Erfolg hart erarbeiten müssen.“ Dennoch hofft Akkurt auf eine Steigerung vor dem gegnerischen Tor und auf ein besseres Ergebnis als zuletzt gegen Saaldorf.