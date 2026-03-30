Chancen vergeben, Spiel verloren

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg hat beim 0:2 in Heiligenfelde einen Rückschlag im Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1 hinnehmen müssen. Nach dem 22. Spieltag bleibt die Mannschaft mit 25 Punkten auf Rang zehn, während der SV Heiligenfelde als Tabellenvorletzter (11 Punkte) einen seltenen Erfolg im Abstiegskampf verbucht.

Bereits früh geriet Rehburg ins Hintertreffen. Tristan Godesberg traf in der 2. Minute zur Führung für Heiligenfelde, Hasan Sabehaioun erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Ein Rückstand, der das Spiel in eine klare Richtung lenkte.

Dabei sah Rehburgs Trainer Mike Friedrich die Ursache der Niederlage weniger im Gegner als im eigenen Spiel: „Wir haben in Heiligenfelde 0:2 verloren. Aufgrund unserer mangelhaften Chancenverwertung in der ersten Halbzeit konnten wir nach der Pause nicht mehr an unsere Leistung anknüpfen und haben am Ende verdient verloren.“

Auf der Gegenseite wurde der Spielverlauf ähnlich bewertet, wenn auch aus größerer Distanz. Heiligenfeldes Trainer Pascal Witt, der nicht vor Ort sein konnte, sprach von einem „verdienten Sieg, sogar mit einem Tor zu wenig“ und verwies auf die Wirkung des frühen Treffers: „Unser Tor in der 2. Minute hat der Mannschaft viel Sicherheit gegeben.“

In der Tabelle bleibt Rehburg trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld, während Heiligenfelde als Vorletzter wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

SV Heiligenfelde – RSV Rehburg 2:0

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Tobias Heinsen, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Marvin Godesberg (75. Tim Paschek), Lance Glander, Fredrik Raake, Tristan Godesberg, Marcel Albers (42. Luca Godesberg), Mika Malte Ulrich, Hasan Sabehaioun (69. Jan-Luca Sperling) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

RSV Rehburg: Zülküfcan Armut, Christopher Lemme, Artur Zielke, Muhammed-Talha Baykus, Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Marek Gilke, Jarno-Leon Jalkh (69. Usman Obisesan), Yasin-Nezir Cesur (84. Ivan Hasso), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

Schiedsrichter: Nico Uhde

Tore: 1:0 Tristan Godesberg (2.), 2:0 Hasan Sabehaioun (21.)