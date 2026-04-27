Chancen vergeben, Fehler bestraft

– Foto: Philipp Reichelt

Zunächst hatte Engelbostel mehr vom Spiel. „In der ersten Halbzeit lag der Ballbesitz mehr bei Engelbostel. Sie haben gut nach vorne gespielt, Zug zum Tor gehabt, sich aber in der Anfangsphase nicht belohnt“, sagte Faust. Anderten kam im Anschluss besser in die Partie, lag zur Pause jedoch zurück: „Dann kommen wir besser ins Spiel, spielen nach vorne und gehen durch einen individuellen Fehler mit 0:1 in die Halbzeit.“

Die Sportfreunde Anderten haben am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 eine 2:3-Niederlage gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg hinnehmen müssen. Nach einem Rückstand zur Pause drehte die Mannschaft von Trainer Tobias Faust die Partie zwischenzeitlich, ehe die Gäste in der Schlussphase zurückschlugen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Anderten mutig. „In der Halbzeit war klar: Da ist alles drin, das Spiel können wir drehen. Wir sind nicht unterlegen, müssen mutig bleiben.“ Die Reaktion folgte: Nach dem Ausgleich durch ein Eigentor von Elvis Peqi (53.) brachte Jonas Frederic Hasenclever die Gastgeber mit 2:1 in Führung (66.).

In dieser Phase verpasste Anderten die Vorentscheidung. „Danach hatten wir eine sehr gute Phase, in der wir das 3:1 oder sogar 4:1 machen müssen. Das waren klare Chancen, die müssen rein – gerade bei unserer Tabellensituation“, so Faust.

Stattdessen schlug Engelbostel zurück: Ben Lucca Reuse glich aus (72.), ehe Louis Trollmann nur wenige Minuten später den 3:2-Siegtreffer erzielte (76.).

Für Faust war die Niederlage selbstverschuldet: „Wir belohnen uns nicht für den Aufwand und verlieren am Ende 2:3, wieder durch zwei individuelle Fehler.“ Entsprechend fiel sein Fazit aus: „Ein Punkt wäre definitiv drin gewesen, aber wir nehmen nichts Zählbares mit.“

In der Tabelle bleibt Anderten mit 27 Punkten auf Rang zwölf, während Engelbostel auf 45 Punkte kommt und den Anschluss an die oberen Plätze hält. Die Lage im unteren Bereich spitzt sich derweil zu: „Wir stehen zwar noch über dem Strich, aber die Luft wird dünner“, sagte Faust.

Sportfreunde Anderten – MTV Engelbostel-Schulenburg 2:3

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Mack Henriksson (60. Olrik Alves), Niclas Andräe (70. Niklas Goldschmidt) (90. Max Kloss), Joe Ong, Robert Fech, Niclas-Sebastian Spilner (60. Laurenz Hinrichs), Julian Weigold, Leon Beulke, Jan Kloßek (88. MHD Subhi Shokair), Jonas Frederic Hasenclever, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange (46. Domenico Rizzo), Christopher Knott (60. Eric Lauer), Francesco Rizzo, Elvis Peqi, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler (60. Haris Ramovic), Niklas Kirstein, Louis Trollmann, Johannes Obermann (75. Eric Groß) (80. Patrick Brodersen), Ben Lucca Reuse, Can-Tuncay Schwedt - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Tarek Qubari

Tore: 0:1 Can-Tuncay Schwedt (35.), 1:1 Elvis Peqi (53. Eigentor), 2:1 Jonas Frederic Hasenclever (66.), 2:2 Ben Lucca Reuse (72.), 2:3 Louis Trollmann (76.)