„Chancen nicht reingemacht“: Antdorf/Iffeldorf knapp am Fehlstart vorbei

Gerade noch einmal gutgegangen: Bis in die zweite Halbzeit lief die SG Antdorf/Iffeldorf im Auftaktspiel der Kreisklasse 3 bei Aufsteiger SG Oberau/Farchant der Musik hinterher und geriet in Rückstand. Erst die letzte halbe Stunde bestimmten die Gäste das Geschehen, wodurch das 1:1 (0:0) letztendlich auch in Ordnung geht. „Es war ein Spiel auf einem tiefen und schwierigen Untergrund“, fasste Johannes Huber, Spielertrainer von Antdorf/Iffeldorf, die Partie zusammen. „Und zudem gegen Gastgeber, die mit Leidenschaft alles herausgeholt haben. Und das ist auch das Maßgebliche, worum es in unserer Liga geht.“

Beide Seiten taten sich schwer mit der Verwertung ihrer Chancen, Oberau/Farchant vor und Antdorf/Iffeldorf nach der Pause. Nach ersten Möglichkeiten der Platzherren kamen unerwartet auch die Gäste zu ihrer ersten Chance, doch Florian Hofer scheiterte erst an Keeper Felix Schubert und im Nachschuss am eigenen Unvermögen. Eine noch dickere Gelegenheit ergab sich für Markus Winkler, der zum Elfmeter antrat – und vergab (38.). Strafstoß samt Nachschuss wurden Beute des Schlussmanns, der sich dabei aber verletzte und nach der Pause nicht mehr mitwirken konnte.