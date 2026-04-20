"Chancen nicht gut genug genutzt"

Die Partie blieb in der Folge offen, geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause stellte Kajolli mit dem Treffer zum 2:1 (40.) die erneute Führung für Lamme her.

Die Gäste aus Lamme erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 7. Minute brachte Naumann seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Peine reagierte jedoch und kam durch Eser nach knapp einer halben Stunde zum Ausgleich (27.).

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Lamme auf 38 Punkte und behauptet Rang vier der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Die Mannschaft bestätigt damit ihre stabile Saison und bleibt im oberen Tabellendrittel.

Auch im zweiten Durchgang setzte sich das intensive Spiel fort. Peine zeigte Moral und kam durch Eser ein zweites Mal zum Ausgleich (71.). Doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Kajolli erzielte in der 79. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 3:2. In der Schlussphase gelang es Peine nicht mehr, erneut zurückzukommen.

Peine hingegen verharrt nach 19 absolvierten Spielen bei 22 Punkten auf Platz zwölf und bleibt tief im Abstiegskampf. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten bleibt gering, der Druck entsprechend hoch.

Lamme-Kapitän Grazian Borucki sprach nach der Partie von einer intensiven Begegnung unter schwierigen Bedingungen: „Es war das erwartet schwere Spiel auf sehr schwierigem Untergrund. Ein normales Fußballspiel war für beide Seiten kaum möglich.“

Die Vielzahl an Chancen unterstrich den offenen Charakter der Partie: „Es gab Chancen für beide Seiten im Minutentakt. Das Spiel hätte auch gut und gerne 15:15 ausgehen können.“

Kritik an Chancenverwertung

Trotz des Sieges sah Borucki Verbesserungspotenzial, insbesondere in der Phase nach der Halbzeit: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit die ersten 15 bis 20 Minuten die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Das müssen wir nutzen, wenn es 2:1 für uns steht.“

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zeigte seine Mannschaft jedoch die richtige Reaktion: „Nach dem 2:2 hatten wir die perfekte Antwort.“ Gleichzeitig blieb Peine gefährlich: „Man hat gemerkt, dass bei Peine die Kräfte nachgelassen haben, aber sie waren weiterhin gefährlich.“

Für die kommenden Trainingseinheiten kündigte Borucki eine klare Schwerpunktsetzung an: „Wir haben unsere Konter nicht gut genug ausgespielt und die Chancen nicht konsequent genutzt. Daran werden wir im Training arbeiten.“

Mit Blick auf die nächste Partie formuliert er das Ziel eindeutig: „Wir wollen die nächsten drei Punkte holen.“ Für Lamme geht der Blick damit nach oben, während Peine weiter um jeden Punkt im Tabellenkeller kämpfen muss.