Mitten im Abstiegskampf: Union Schafhausens Trainer Jochen Küppers (r.) und sein Spieler Philipp Grüttner. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Chancen konsequent nutzen und defensiv hellwach sein Mittelrheinliga: Union Schafhausen trifft am Sonntag auf den SV 09 Bergisch Gladbach, der sich aus der Abstiegszone herausgearbeitet hat. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Berg. Gl. 09 Schafhausen

Auch nach der „Übernahme“ der Roten Laterne hat sich an der Zielsetzung von Union Schafhausen nichts geändert; man schaut von Spiel zu Spiel und wird mit Sicherheit nicht nach zwei Partien in der Rückrunde schon die Flinte ins Korn werfen. Demnach werden die Kuhlert-Kicker mit Sicherheit am Sonntag den nächsten Anlauf nehmen, drei wichtige Zähler in der Fußball-Mittelrheinliga einzufahren.

So., 06.04.2025, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 15:15 PUSH Die neun Heimspiele sind hierbei nicht von Nachteil für die Elf von Jochen Küppers. Siege sollten vor allem gegen die direkten Konkurrenten gelingen. Dazu zählte bis zur Winterpause auch der SV 09 Bergisch Gladbach, der vor der Saison in anderen Tabellenregionen erwartet worden war und am Sonntag, 15.15 Uhr, im Kuhlert zu Gast ist. So zählte auch das 1:1, das Union in der Hinrunde in Bergisch Gladbach erreichte, in dieser Phase zu den großen Überraschungen.

Eine Menge getan In der Winterpause hat sich in Bergisch Gladbach aber eine Menge getan. Zwei ehemalige Spieler des Regionalligisten Eintracht Hohkeppel zählen zu den namhaften Verstärkungen. Auch der Trainer – es ist der dritte in dieser Saison – ist neu. Auf Mike Wunderlich und Interimstrainer Lukas Sinkiewicz folgte Kevin Kruth, in der vergangenen Saison noch der sportlich Verantwortliche bei Borussia Freialdenhoven.