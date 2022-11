„Chancen hätten mindestens für ein Unentschieden gereicht“ – FCO-Damen verlieren gegen TSV Rott/Lech FCO-Frauen verlieren in Rott mit 2:4

Rott – „Auf dem schweren Rasen hat bei uns mehr und mehr die Kraft nachgelassen. Daneben haben unsere Stürmerinnen bei vier Alleingängen durch eigenes Unvermögen nur einmal getroffen.“ Doch setzt es eine Pleite, sind die Stürmerinnen natürlich nicht die Alleinschuldigen. So führten die Gastgeber bereits nach 24 Minuten mit 2:0. Zwar verkürzte nur zwei Zeigerumdrehungen später Nina Ammann – der einzig erfolgreich abgeschlossene Alleingang des FCO an diesem Tag – auf 1:2, doch Rott antwortete postwendend. So stand es nach 31. Minuten 3:1 für den TSV. Damit war die erste Hälfte aber noch nicht beendet, die Gäste verkürzten erneut. Julia Arndt gelang quasi mit dem Pausenpfiff nach Querpass von Sonja Resch das 2:3 aus FCO-Sicht.